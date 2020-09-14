Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– İkiye On Kala – Kafamda Kentsel Dönüşümler

2– DİDOMİDO feat EGLO G – Nimet

3– Hande Ünsal – Yorgun Savaşçı

4– Sibel Can – En Büyük Aşkım

5– Gülşen & Edis – Nirvana

6– Faruk Sabancı & Sagopa Kajmer – Bu Sen Değilsin

7– Murda & Ezhel – Duman (prod. DJ Artz)

8– Zeynep Bastık & Emir Can İğrek – Dargın



9– Hadise –Küçük Bir Yol

10– Ece Ronay – Şiki Şiki

AYRILIK NEDENİ REYTİNG Mİ SÖZLEŞME Mİ?



Geçen haftanın en çok konuşulan magazin olayı Bülent Ersoy’un Kuaförüm Sensin yarışmasından ayrılmasıydı. Birçok iddia ortaya çıktı. Bülent Ersoy’un koronavirüs olduğu bile iddia edildi. Halbuki Bülent Ersoy’un Kuaförüm Sensin yarışmasından ayrılmasının sebebi 3 aylık sözleşmesinin dolmasıymış. Ben konuyu şöyle ufaktan bir araştırdım. Programa Bülent Hanım isteseydi devam edemez miydi? Edebilirdi. Ama benim araştırmalarım ve yorumlamama göre ortaya şu bilgiler çıktı. Uçankuş TV instagram hesabından her gün reytingleri paylaşıyor. Kuaförüm Sensin 10 Eylül günü reytinglerde ilk 60’a bile girememiş. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy gibi büyük bir Diva varken reytingin daha yüksek olması bekleniyordu. Ayrıca aldığı ücretin bir hayli yüksek olduğu da söyleniyordu. Yani reytingler burada çok önemli. Reyting yükselmiyorsa jüri üyelerine de bu kadar yüksek meblağlar ödenir mi? Ödenmez. Zaten büyük isimler de programın reytinginin yükselmediğini görünce programa çıkmaktan kendileri vazgeçer. Reytinglerde yarışmanın çok büyük rakipleri de var. Bu normal bir şey ama iyisiyle kötüsüyle bir 3 ay geçen programı ben severek izleyenlerdenim.

HADİSE GÜLŞEN VE EDİS’İ YIKTI



Hadise sözü Devrim Karaoğlu ve Mete Özgencil’e müziği ve düzenlemesi Devrim Karaoğlu’na ait Küçük Bir Yol şarkısının klibiyle bir haftada 12.4 milyon kez izlendi. Hadise’den bir hafta önce Gülşen ve Edis’in Nirvana şarkısına çektikleri klip yayınlandı. Klip 2 haftadır yayında ama hala 7.9 milyon kez izlenmiş. Gülşen ve Edis’in daha çok izleneceği sosyal medyada konuşuluyordu ama Hadise çıkardığı şarkıyla hem dünya hem Türkiye listelerine damga vurdu. Şarkı güzel, uzun bir yol şarkısı. Kulağı yormuyor, hepimizin ruh halini çok da güzel yansıtıyor. Küçük Bir Yol ile Hadise kendine yakışanı yapmış.

30 YILLIK DOSTLUK SİNGLE İLE TAÇLANDI



Türk pop müziğinin özel yorumcularından Demet Sağıroğlu’nun, Barış Manço’ya verdiği “Söyle Zalim Sultan” adlı bestesiyle kalplerimize dokunan Murat Uysalefe ile yorumladığı “Beni Yavaş Yavaş Öldürme” isimli single çalışması Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

30 yıllık dostlukları olan Demet Sağıroğlu ve Murat Uysalefe’yi müzikal olarak bir araya getiren “Beni Yavaş Yavaş Öldürme” isimli şarkının söz ve müziği Murat Uysalefe’ye, düzenlemesi Sadun Ersönmez’e ait.

Single’ın kapak tasarımında Demet Sağıroğlu’nun pandemi döneminde yardım için çığlık atan dünyayı betimlediği “Beni Yavaş Yavaş Öldürme” isimli tablosu kullanıldı.

MURAT DALKILIÇ O PARTİYE KATILMADI

Geçen hafta Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın düzenledikleri parti gündem olmuştu. Birçok ünlü ismin o partiye katıldığı belirtilmişti ve partiden sonra partiye katılanlardan bazılarının koronavirüs olduğu haber olmuştu. Partiye katılanlardan isimlerden birisinin ise Murat Dalkılıç olduğu haber sitelerinde yer almıştı. Konuyla ilgili Murat Dalkılıç’ın ekibine ulaştığımda; ‘’Biz partiye katılmadık, sadece kapıya kadar gidip hediyesini verip ayrıldık.’’ yanıtını aldım.

ÖYKÜ GÜRMAN PROGRAM SUNACAK!

Bir kulis haberi vermek istedim. Kuaförüm Sensin yarışmasının sunucusu Gözde Kansu programdan ayrıldıktan sonra sunuculuk teklifi Öykü Gürman’a gitmiş. Öykü Gürman başka bir program sunacağı için teklifi kabul etmemiş. Sevenlerine duyurulur! Başarılı oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman önümüzdeki günlerde bir televizyon programıyla karşımıza çıkacak.



‘’FENOMENLER ARASINDA KALİTELERİ BAMBAŞKA’’

Sosyal medya fenomenlerini hep absürt açıklamalarla görmekten sıkıldık. Kimileri zorlaya zorlaya magazine malzeme olmak istiyor. Hepsi de popüler şarkıcıları, sanatçıları kullanıyor. Eşlerini karıştırıyor dedikodu, ıvır zıvır şeyler. Ne yapıyorlar diye sorsanız? Hiçbir şey yanıtını alırsınız. Ne bir üretmek var ne bir şey! Neyse ki birileri mizah üretebiliyor. Neyse ki birileri kaliteli duruş sergiliyor. Neyse ki birileri magazinde ben de haber olmak istiyorum diye çırpınıp durmuyor. Kim mi o isimler; Burak Altındağ ve Danla Bilic. Yaklaşık 2 yıldır kendilerini takip ediyorum, bir kez bile isteye isteye magazine haber olmadılar. Hatta ve hatta birçok sanatçı ya da oyuncu onların adlarını ve repliklerini dillerine dolayarak magazine gündem oldu. Duruşları bambaşka, kendilerini o kadar iyi biliyorlar ki ve bundan asla ödün vermiyorlar. Kalite bambaşka keşke her fenomen böyle olsa da ortalık temizlense!



Burak Altındağ: Beni artık bir salsınlar

‘Fenomenler arasında kaliteleri bambaşka.’ paylaşımı yaparak Danla Bilic ve Burak Altındağ’ı etiketlemiştim. Şaşırdım çünkü kendisinden bir geri dönüş aldım. Kendisiyle çok kısa bir sohbet edebildim ve magazinden uzak durmaya devam edeceğini söyledi. Birçok programdan kendisine davet geliyormuş fakat kabul etmiyormuş. ‘’Ben ünlü olmak istemiyorum, televizyondan kaçıyorum.’’ diyen fenomenin TV8’de program bile sunacağı iddia edilmişti. Burak Altındağ bu iddialar ile ilgili ‘’Hiçbir zaman ana akımda hiçbir yerde olmayacağım emin olabilirsiniz.’’ yanıtını verdi.