Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– UZI – KRVN

2– İbrahim Tatlıses – Gelmesin

3– Buray – Alaz Alaz

4– Melike Şahin - Nasır

5– Oğuzhan Koç – Bence de Zor

6– Kaan Boşnak – Barbar

7– Yalın – Yaz Gülü

8– Derya Uluğ – Kanunlar Gibi

9– Faruk Sabancı & Norm Ender – Bulamazdım

10– Ege Can Sal – Başa Sar





YAZIN HİTİ YOLDA

Hadise’den single müjdesi; “Hay Hay'' hepimizi heyecanlandırdı. Hadise sürpriz yaparak, yeni teklisi 'Hay Hay'ı 18 Haziran Cuma günü Pasaj müzik etiketiyle yayınlayacağını sosyal medya hesaplarında duyurdu. Hadise'nin hayranlarında büyük bir heyecan oluşturan 'Hay Hay' şarkısının sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner e ait. Şarkının Hadise tarafından paylaşılan görseli, dakikalar içinde on binlerce beğeni aldı.

Şarkıyla ilgili öğrenebildiğim ipucu; Orta tempoda, hareketli sayılabilecek bir hit olduğu yönünde. Özlediğimiz türde bir yaz şarkısı olacağını düşünüyorum.

ŞARKI TUTTU MU Kİ REMİX YAPILDI?

Aleyna Tilki, Dua Lipa ve Diplo gibi isimlerle çalıştığı, beğeni toplayan ilk uluslararası çıkış şarkısı “Retrograde”in yepyeni versiyonu için dans müziğinin sevilen grubu GALANTIS ile bir araya geldi.

Dans şarkıları ve dünyaca ünlü sanatçılara yaptıkları remixler ile tanınan İsveçli ikili GALANTIS, Aleyna'nın RETROGRADE'ine yaza yakışacak enerjide, festival davulları ve synth esintileri ile süslü, hareketli bir yorum kattı. Vallahi diyebileceğim tek şey şu; şarkı tuttu mu ki remixi yapıldı? Keşke şarkının remix hali ilk önce sunulsaymış. En azından şarkı daha bir cesur hal almış. Aleyna Tilki daha özgüvenli şarkıyla yurt dışına açılmalıydı. 'Birinci sınıfta, sokağa çıktığımda semtim herkes beni Aleyna geçiyor diye gösterirdi'' ve ''Amerika'da beni herkes parmakla gösteriyor'' cümlelerini kuracak kadar iddialı laflar eden bir müzik kadınından beklediğimiz özgüvende bir şarkı değildi Retrograde... Ama daha iyi bir çalışma yapamaz mı? Tabii ki yapar, hatta Türkiye'den Avrupa’ya açılacak şarkıyı en iyi Hadise ve Aleyna Tilki yapar…





ECE’NİN PERİ’Sİ GELDİ

Galaksi parçasıyla 200 milyon izlenmeyi aşarak geçen yazın hitine imza atan Ece Mumay, bu yaza Peri teklisiyle girdi. Söz ve bestesi kendisine ait hala trendlerden düşmeyen Galaksi teklisiyle, ilk hiti “Vazgeç Gönül”den sonra büyük bir başarı daha yakalayan Ece Mumay’ın ‘’Peri’’ adlı teklisi müzik severlerle buluştu. Peri’nin sözleri Ece Mumay’a, Bestesi Özbek sanatçılar Khaniza Shahrizoda ve Shakhboz Nosirijouov’a, aranjesi Semih Gönder’e ait. Sosyal medya hesaplarında 4 milyon takipçiye ulaşan Ece Mumay, “Sözlerinden, aranjesine, klibinden stylingine birçok kez revizeden geçen, çok emek verdiğimiz, iznini almak için şahsen çok uğraştığım bir proje oldu diyen genç müzisyen umarım sizler de dinlerken, pandemi döneminin tüm sıkıntılarını içinizden atarsınız” dedi. Peri şarkısını ben sevdim. Özellikle sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılacaktır. Fakat Ece Mumay’ın yorumuyla birlikte Peri şarkısının nakaratı Mustafa Sandal’ın Gel Bana şarkısının remix halini anımsattı. Peri’nin klibine de Ece’nin enerjisine de hayran kaldım.

Survivor Aleyna'nın annesi kaos seviyor

Survivor 2021 yarışmasını geçen akşam izledim. Aleyna ve Ayşe'nin aileleri arasında yanlış anlaşılmalar olmuş. Konu sosyal medyada fanlar aracılığıyla da büyük bir hale dönüşmüş. Bildiğiniz gibi gereksiz fan muhabbetleri, kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse kimseyi kendinden daha çok sevmesin... Ne diye birisinin fanı olursun ki onu da anlamış değilim... Gelelim konumuza; Acun Ilıcalı Ayşe ve Aleyna'ya aileleriyle görüşme hakkı tanıyor. Ayşe'nin ailesi son derece ılımlı bir şekilde konuşma yaparken Aleyna'nın annesi son derece olayı kaosa dönüştürüp, nefret söylemleri ve tehditkar ifadelerle kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Acun Ilıcalı kadar merhametli birisi ve bu zamana kadar yaptığı iyiliği söylemeyen birisine bile '’Aile ödülünü Cansu için yaptık.’’ açıklamasını yaptırdınız ya başka bir şey demiyorum. Aleyna Kalaycıoğlu şampiyon olacaksa bile annesinin yaptığı sert söylemler sebebiyle şampiyonluk hayalleri suya düşeceğe benziyor. Ayrıca Aleyna’nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu sosyal medyada son derece hırçın ve tamamen SMS’e yönelik açıklamalar yapıyor en başından beri… Neyse ki Twitter hesabını kapatmış. Rahat nefes alırız.

AYRANA 40 TL ÖDEMİŞTİ BU YAZ BEACHLERE GİTMEK YOK

Sunucu Çağla Şıkel, 15 kişilik bir arkadaş grubuyla Çeşme'de ev tuttuklarını açıkladı.Geçen sene Bodrum tatilinde ayrana 40 TL verdiği için isyan eden Çağla Şıkel, bu yaz rotasını Çeşme'ye çevirecek. Etiler'de görüntülenen sunucu, 'Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız" dedi. Şıkel, fiyatların yüksek olması nedeniyle beachlere gitmeyeceğini de sözlerine ekledi.

DÜĞÜN YAKLAŞIYOR

'Mucize Doktor' dizisi final yapan Taner Ölmez ile oyuncu Ece Çeşmioğlu, yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift, düğün öncesi de yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çiftiyle birlikte Antalya Kaş'ta tatile çıktı. Başak Dizer, Ece Çeşmioğlu için 'Yakında gelin olacak' diyerek düğünün yaklaştığını söyledi.

KAŞ'TA TATİL DE AŞK DA BAŞKA

Gossip varsa aşkınızı gizleyemezsiniz sözüyle cümlelerime hızlıca başlıyorum. Lovelandık sözünün bu denli yayılmasında payı olan Instagram adresi gossippasta’yı bilmeyeniniz yoktur. Birçok aşk haberi önce orada iddia olarak yer alıyor, ardından ise medyaya yansıyor. Gossippasta aşk iddialarına yer verdikten birkaç saat sonra o iddialar haber sitelerinde gündem oluyor. Gossippasta’daki son paylaşımlara göre; Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın Kaş'ta tatil yaptığı iddia edildi. İkilinin benzer hamaktan fotoğraf paylaştığı da iddia edilenler arasında yer alıyor. İkilinin Netflix projesi bir yapımda rol aldığı biliniyor. Pınar Deniz paylaştığı stroylerde tatilde olduğunu adeta belirtiyor. Bakalım basın ne zaman görüntüleyecek?

Ayrıca Onur Tuna ve Elif Doğan da Kaş'ta tatil yapan isimler arasında yer alıyormuş. Bu yaz Kaş'ta aşk başkadır...





Güzellik sektörünün fenomeni: Akcan Çetinkaya

Estetik ve güzellik sektöründe adını dünyaya duyuran Akcan Çetinkaya Belçika, Hollanda ve Türkiye’de adını altın harflerle kazıdı.

Estetik dünyasında işlemlerinde öncü olan Çetinkaya en iyi olmaya odaklanarak bu sektöre gönül verdiğini söyledi.

Akcan Çetinkaya, “Sektörde iddialıyım, benim için öncelik gönül verdiğim bu işte hep başarılı olmak. Sektörün önde gelen isimlerinden eğitim aldım ve Poland’da Klinika Prenciesse, Hollanda’da Natural Beauty Academy’de uzmanlık belgelerimi tamamladım.” dedi.

Danışanlarının istediği her işlemi güven içerisinde gerçekleştiren Akcan Çetinkaya’nın yaptığı işlemler sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı estetikler ile Akcan Çetinkaya Instagram’da acemidoctorrrr hesabıyla kısa sürede fenomen oldu.





Uzun Makarna 5 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

TikTok fenomeni Uzun Makarna'nın her geçen gün kitlesi büyüyor. TikTok'ta Uzun Makarna 5 milyon takipçiye ulaştı. MagazinTikTR'de Deniz Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Uzun Makarna 'Ceren ile aran neden bozuk?' sorusuna 'Bir tatsızlık oldu, düşman değiliz.' açıklamasını yaptı.

Ben bu açıklamayı bir zeytin dalı olarak görüyorum. İki isimden bir video gelir mi? Neden olmasın ?





AYRILIK İDDİASI



Star TV'de ekrana gelecek 'Ada Masalı' dizisiyle seyirci karşısına çıkacak Alp Navruz ile 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam'ın ayrıldığı iddia edildi.Snob Magazin'in özel haberine göre; 1.5 yıldır birlikte olan Alp Navruz ile Ebru Şam'ın ayrıldığı iddia edildi. Son dönemde basın mensupları tarafından görüntülenen ikili, Instagram'dan birbirini takipten çıktı. Ayça Ayşin Turan'la 'Ada Masalı' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Navruz ile Şam'ın sosyal medyada birbirini takip etmemesi, takipçilerinin de dikkatini çekti.

İDDİALI İKİZLERDEN DİKKAT ÇEKEN PROJE!



Dikkat çeken güzelliklerinin yanı sıra iddialı ve yepyeni projeleriyle de çok konuşulacak ikiz güzeller Nur ve Gül'ün ''Arasam da Açma'' şarkısı tüm platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Müzik sektörüne kalıcı bir merhaba diyen güzellerin yeni şarkısının sözü ve müziği Nur Oruç'a ait olurken şarkının düzenlemesi ise Cihat Uğurel imzası taşıyor.

Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştıkları projenin kapağından, fotoğraf çekimine, klibinden, şarkısına kadar sunulan her detayındaki güzellik ve benzerlik ise izleyicisini şaşırttı.