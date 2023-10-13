Ankara

Hindistan'ın Bangalore şehrinde 6-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası'na davet edilen mavi-beyazlı takım, organizasyonda Brezilya’nın Itambe Minas ve Sada Cruzeiro Volei, İtalya’dan Sir Safety Perugia, Japonya’dan Suntory Sunbirds ve Hindistan'dan Bharad RuPay ile Ahmedabad Dfenders takımları ile karşı karşıya gelecek.

Başkent ekibinin başantrenörü Slobodan Kovac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda iyi rakiplerle karşılaşacaklarını belirterek, "Bu büyük yarışmaya katılan ilk erkek Türk kulübü olmak büyük onur." dedi.

Hedeflerinin finale kalarak kupayı kazanmak olduğunu vurgulayan Kovac, "Organizasyondaki tüm rakiplerimiz güçlü ancak biz de güçlüyüz ve hedefe ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.