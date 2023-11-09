Haber: Damla Oya Erman

Sitenin temellerinde bulunan iki kült tapınağının, Augustus dönemine ait olduğu ve Roma askeri tesislerinde daha önce rastlanmayan bir özellik taşıdığı belirlendi.

İmparator Augustus'un muhtemelen inşa ettirdiği Aliso adlı önemli askeri kale ve sivil koloni olarak kullanılan Haltern Roma Kampı, arkeologların dikkatini çekmeye devam ediyor. 2010 yılında yapılan kazılar, sitenin antik literatürde Aliso olarak tanımlanan yerleşimle örtüştüğünü doğrulamıştı.

LWL tarafından gerçekleştirilen son kazılarda ortaya çıkan iki kült tapınağının temelleri, ahşap ve kil çerçevelerden oluşuyor. Bu tapınaklardan biri 30 metrekarelik dikdörtgen bir plana sahipken, diğeri ise 5 metre genişliğindeki ahşap sütunlarla işaretlenmiş bir giriş yoluyla erişilen benzer bir yapıya sahip.

Araştırmacılar, bu keşfin eşsiz olduğunu vurguluyor, çünkü daha önce Roma askeri tesislerinde bulunan kült tapınaklarına dair herhangi bir örnek bulunmamıştır. Ayrıca, tapınakların bulunduğu kompleksin, başlangıçta askeri personel için bir toplantı yeri olarak tanımlandığını ancak daha sonra askeri bir atölyeye dönüştürüldüğünü belirten bulgular da ortaya çıktı.

Tapınakların yanında bulunan daire şeklindeki hendek, Haltern'deki Roma mezarlığına benzer bir derinlik ve Roma dönemine ait buluntular içeriyor. Ancak Roma hukuku gereği, böylesi yerleşimler içinde gömme pratiği yasaklanmıştı. Bu durum, bölgedeki tarihçilere yeni sorular sormaya yönlendiriyor ve Haltern Roma Kampı'nın sırlarını aydınlatmaya devam ediyor.