Haber: Damla Oya Erman

Ben Mezrich'in "Breaking Twitter: Elon Musk ve Tarihteki En Tartışmalı Kurumsal Devralma" adlı yeni kitabına göre, Musk'ın Twitter'ı devralma süreci kaotikti ve kitap, bu süreci Twitter çalışanları ve Musk'ın güvenilir çevresine dayanarak belgeliyor.

Mezrich, Kara Swisher tarafından yönetilen On With Kara Swisher podcast'ine konuk olduğunda şunları söyledi: "Kitapta, Musk'ın Twitter'ı devralmak için kağıtları imzaladığı bir sahne var ve Musk'ın ilk bağırdığı şey, 'Fuck Zuck! Fuck Zuck!' — bunu hiçbir yerde başka bir yerde rapor edilmiş görmemiştim."

Billionaire'ın bu yıl içinde iki teknoloji devi CEO'su arasında gerçekleşen ünlü kafes dövüş teklifinden de bahseden Mezrich, Musk'ın Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i bir rakip olarak gördüğünü ve bu rekabetin bu yıl şiddetlendiğini belirtti.

Mezrich, "Musk, Zuckerberg'i kesinlikle bir rakip olarak görüyor, ancak daha çok 'diktatoryal kontrol sahibi bir kişi' olarak tanımlanıyor" dedi.

Musk'ın Twitter'ı devralmasının ardından iki CEO arasındaki rekabet sadece kafes dövüşü teklifinde kalmadı. Meta CEO'su, Threads adlı sosyal medya platformunu başlatarak doğrudan Twitter'a rakip oldu. Threads, kullanıcıları hızla kazanarak Twitter'a karşı ciddi bir alternatif haline geldi.

Musk'ın temsilcileri, Insider'ın normal çalışma saatleri dışında yaptığı bir yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Mezrich'in bu hafta yayımlanan kitabı, Musk'ın Twitter'ı devralmasının ve sonrasında gelen tepkilerin milyarder üzerindeki duygusal etkilerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Kitap, Musk'ın sağlığına ve itibarına ciddi bir darbe vurduğunu öne sürüyor ve Tesla CEO'sunun bir dizi olayın ardından duygusal bir "spiral" içine girdiğini iddia ediyor.