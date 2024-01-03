Haber: Mert Osman Erman

Temmuz 2023'te göreve başladığından beri ideolojik nedenlerle ona karşı çıkan muhafazakarlar için, doktora tezindeki intihal iddiaları, Harvard'daki en üst görevinden ayrılmasındaki bir faktör olsa da, ayrılışı sadece bir akademik sahtekârlık skandalı değil.

Dr. Gay, Aralık ayında, üniversite kampüslerinde antisemitizm konusundaki bir kongre duruşma paneline katılımı nedeniyle sıkıntıya düştü. Dr. Gay dahil panelistlerin Yahudi soykırımı çağrılarıyla nasıl başa çıkılacağı konusundaki soğuk, bürokratik cevapları, Pennsylvania Üniversitesi Başkanı Liz Magill'in istifasına neden oldu.

Bu olaydan sonra Harvard, Dr. Gay'in başkanlık dönemine devam için destek sunsa da savaş bitmemişti.

Sağ kanattaki eleştirmenleri için Dr. Gay - siyah olan - modern Amerikan yüksek öğretiminde sol görüşlü bir ideolojinin hüküm sürdüğü ve etnik ve cinsiyet çeşitliliğine daha fazla vurgu yapan, akademik sıkıntının önüne geçen bir şeyi temsil ediyorlar. Cumhuriyetçi başkan adayı ve Harvard mezunu Vivek Ramaswamy, "Claudine Gay'i seçerken ırk ve cinsiyetin ince bir örtüyle yapılan bir egzersizdi" diye sosyal medyada yazdı.

New York Times köşe yazarı Bret Stephens, 53 yaşındaki Dr. Gay'in yayımlanmış kitapları olmayan ve 11 dergi makalesi içeren görece ince akademik geçmiğini eleştirerek "yükseköğretimde sosyal adalet modelini" eleştirdi. Amerikan yükseköğretimindeki "entelektüel çürüme"nin durmayacağını ve üniversitelerin merkezi amacının en iyi zihinleri tanımlamak, beslemek ve özgürleştirmek olduğu fikrine dönene kadar yayılacağını yazdı.

Dr. Gay'in istifasına yol açan intihal iddiaları, sağ kanattan aktivist Christopher Rufo tarafından gündeme getirildi, en çok Amerikan okullarında Temel Irk Kuramı öğretilmesine yönelik kültürel mücadelede bilinir. Aralık ayında Rufo, muhafazakarların ana akım medyanın görmezden geldiği hikayelerin kapsanmasını üretmeye çalışan bir stratejiyi ortaya koydu.

"Claudine Gay intihal hikayesini sağdan başlattık," diye yazdı Rufo. "Sonraki adım, onu devirmeye yetkisi olan merkez-sol aktörlere anlatıyı meşrulaştırarak sol medya aparatına sokmaktır. Sonra sıkıştır."

Rufo'nun çabaları, New York Post ve Washington Free Beacon gibi medya kuruluşları tarafından yükseltildi ve Pazartesi günü Harvard'a yeni bir anonim şikayetin detaylarını içeren ve Dr. Gay'in yayınlanmış çalışmalarındaki iddia edilen intihalin ek kanıtlarını içeren bir haberi yayınladı.

İstifasındaki mektubunda Dr. Gay, "ırk temelli düşmanlık tarafından tetiklenen kişisel saldırılara maruz kaldığını" belirtti ve son birkaç haftanın, "tüm biçimlerdeki önyargı ve nefretle mücadele etmek için daha fazla şey yapılması gerektiğini" açıkça ortaya koyduğunu ekledi.

Bu duygu, sol kanattaki diğer kişiler tarafından daha odaklı bir öfkeyle yankı buldu.

"Yani öğrendiğimiz şu: İyi niyetli olmayan büyükotslar, antisemitizmle ilgilendiklerini düşündükleri zaman renkli kadınları - özellikle siyah kadınları

- genel sistemik sorunların bir günah keçisi ve odak noktası olarak kullanmaktan mutluluk duyacaklar. ve bu sistemik sorunları sürdürmeye yatırım yapan insanlar itaat edecekler," diye sosyal medyada yazar Celeste Ng yazdı.

Harvard'daki bu olay, Dr. Gay'in istifası ile zirveye ulaştı, ancak daha geniş muhafazakar çaba, liberal hakimiyetindeki yüksek öğrenim kurumlarını zayıflatma ve sonunda yerine geçme çabası devam ediyor.

Florida'da, Vali Ron DeSantis - mevcut Cumhuriyetçi başkan adayı - New College of Florida'nın liderliğini değiştirdi, çeşitlilik ve dahililik programlarını iptal etti, öğretim üyelerini kovdu ve sağ kanattan aktivistleri, Rufo dahil, yönetim kuruluna yerleştirdi. Hedefi, modern liberal sanat koleji için muhafazakar bir karşı nokta sunmaktır.

Donald Trump, ikinci dönemi için "Gündem 47" planının bir parçası olarak ABD üniversitelerinin akredite edilme şeklinde değişiklikler yapılmasını, "Amerikan geleneğini ve Batı medeniyetini savunma" vurgusunu yapmayı ve üniversiteleri eşitlik programlarını sona erdirmeye, üst yönetim maliyetlerini azaltmaya ve uymayan okulların bağışlarına vergi koymaya söz verdi.

Harvard, Dr. Gay'in yerine akademik ve politik görüşlere sahip benzer birini bulabilir, Harvard'ın öğrenci kitlesini çeşitlendirmenin yollarını savunmaya devam edebilir. Ancak muhafazakarlar, ülkenin en prestijli üniversitelerinden birinin başkanını devirerek - bu yıl içinde kabul edilen ırk ayrımcılığı konusundaki Yüksek Mahkeme davasında yer alan - önemli bir zafer elde ettiler.