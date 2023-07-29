İSTANBUL (AA) - İGSAŞ, Hatay'ın İskenderun ilçesine toplam 213 konteynerlik İGSAŞ Yaşam Kent kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İGSAŞ, son yıllarda hız verdiği sorumluluk projelerine yenisini ekledi.

Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay için devreye giren şirket, bu kapsamda Hatay'ın İskenderun ilçesinde evleri yıkılan ve çadırlara yerleştirilen afetzedelerin barınması amacıyla 213 konteynerlik İGSAŞ Yaşam Kent'in kurulumunu tamamladı.

İGSAŞ tarafından 27 Temmuz'da düzenlenen açılış törenine, İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, afet bölgesinde geçici görevlendirme ile bulunan koordinatör kaymakamlar Ceyhun Denli, Şafak Karaca, Miyase Demirkoparan ve İGSAŞ yöneticileri katıldı.

- 'Yaralarımızı birlikte sarmayı sürdüreceğiz'

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde İGSAŞ olarak, afet bölgelerine ve vatandaşlara yardımcı olabilmek için ilk günden bu yana var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

AFAD'ın destekleriyle kurdukları İGSAŞ Yaşam Kenti'nin yapımını da tamamladıklarını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

'Böylesine anlamlı bir çalışmada emeği geçen herkesi yönetimimiz ve tüm İGSAŞ çalışanları adına yürekten kutluyorum. Aramızdan ayrılan insanları geri getirmemiz mümkün değil ama acılarımızı ve kayıplarımızı dayanışmayla hafifletebileceğimize inanıyorum. Deprem bölgesinin yeniden kalkınması için Hatay'a bir gübre fabrikası kurma kararı aldık. Çünkü en önemli konunun istihdam ve yeni iş imkanları olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımıza da hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yakın zamanda fabrikamızın üretime geçmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi bilmenizi isterim. Bu çalışmalarımızın örnek teşkil etmesini temenni ederim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da afetzede vatandaşlarımızın yanında olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, yaralarımızı birlikte sarmayı sürdüreceğiz.'

Konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek İGSAŞ Yaşam Kent’in açılışı gerçekleştirildi.

AA