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89. dakikada Semih Güler'in sağ kanattan ortasında Akintola, topu kafa pasıyla penaltı noktasındaki Michut'a indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rivas meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirmesine rağmen kaleci Magomedaliyev, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Rivas ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert vuruşunda, Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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