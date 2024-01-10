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78. dakikada Lamkel Ze'nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Dele-Bashiru, şutunu çekti. Kaleci Nita'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

59. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Jevtovic, meşin yuvarlağı Nkoulou'ya aşırttı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top ağlarla buluşsa da gol, ofsayt kararı nedeniyle geçersiz sayıldı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

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