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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıkacak.

Ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 yenen, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından da golsüz beraberlikle ayrılan Hatayspor , 5 puanla 4. sırada yer alıyor.

"Filenin Sultanları"nın CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi Sırbistan oldu

"Filenin Sultanları"nın CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi Sırbistan oldu

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