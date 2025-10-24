ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Gölbaşı Kültür ve Sanat Merkezi tarafından YTB Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide, 'Aile' ile ilgili hadis, ayet, güzel sözler ile oluşturulmuş, ailenin önemini vurgulayan hat eserleri sergileniyor.

Sergi açılışında, AA muhabirine açıklamada bulunan hattat Kadir Sakoğlu, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesiyle bu durumu değerlendirmek istediklerini belirterek 'Aile konusunun ve aile değerlerinin önemini hepimiz zaten çok iyi biliyoruz. Bunu sanatımızla birleştirerek topluma güzel bir şeyler sunmak istedik. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler ve kelam-ı kibarlar seçerek 25 öğrencimizle 29 eser hazırladık. 6 ay kadar süren bu çalışmanın sonucunda bu güzel eserleri sunma fırsatını bulduk.' ifadelerini kullandı.

Sakoğlu, 'Filistin'deki kardeşlerimizi ailemizin birer parçası gibi düşündüğümüz için sergiden elde edilecek geliri onlarla paylaşmayı düşündük, karınca misali faydamız olursa onlara göndermeyi planlıyoruz. Ankara'da hat sanatını bu kapsamda yapmaya gayret edeceğiz.' dedi.

Hattat Sakoğlu'nun öğrencilerinden Gökhan Çakır da 10 yıldır hat sanatıyla uğraştığını, modern ve klasik sanatı birleştirerek eserler ortaya koyduğunu belirtti.

Sergideki eserinde anne, babaya merhamet konularını işleyen İsra Suresi ayetlerini ele aldığını anlatan Çakır, 'Aile sergisi yapıyoruz, Müslümanlar da büyük bir aile. Dolayısıyla buradan elde edilecek gelirin bir kısmını da Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak noktasında bir karar aldık.' diye konuştu.

Sergi, 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Muhabir: Fatma Nur Candan