Haber: Mert Osman Erman

Ofcom, cinsel içerikli sitelerin çocukların pornografi izlemesini önlemek için bir dizi yöntem belirledi.

Çocukların ortalama olarak ilk pornografi içeriğini izleme yaşı 13, bir ankete göre.

Pornografik içerik sitesi Pornhub, "son derece hassas kişisel bilgilerin" toplanmasını gerektiren düzenlemelerin kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabileceğini söyledi.

Gizlilik savunucuları, yaş doğrulama verilerinin sızması durumunda "felaketle sonuçlanabilecek" uyarısında bulunarak önerilere eleştiri getirdi.

Birçok İngiltere vatandaşı çevrimiçi pornografi izliyor - Ofcom'un son raporuna göre neredeyse 14 milyon kişi, bunların beşte biri bunu iş saatleri içinde yapıyor.

Ancak çevrimiçi pornografiye kolay erişimin çocukların açık siteleri görüntülemesinden endişe duyulmasına neden olduğu da bir gerçektir - Çocuk Komiseri'nin bir anketine göre, çocukların onda biri dokuz yaşına geldiğinde bunu görüyor.

Yakın zamanda yasalaşan Çevrimiçi Güvenlik Yasası, sosyal medya platformlarını ve arama motorlarını çocukları çevrimiçi zararlı içeriklerden korumaya zorlamaktadır.

Ofcom tarafından uygulanacak olan bu yasa, şirketler uyum sağlamazsa büyük cezaların verilebileceği bir yasa olacaktır.

Ofcom, şirketlerin 2025 yılında yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelere nasıl uymalarını beklediğini açıkladı ve yaş doğrulamalarının "belirli bir kullanıcının bir çocuk olup olmadığını doğru bir şekilde belirlemede son derece etkili olması gerektiğini" belirtti.

Yaş doğrulamaları, sadece bir düğmeye tıklayarak kendinizi yetişkin ilan etmekten çok daha ileri gitmek zorunda kalacaktır.

Kabul edilebilir yöntemler arasında

- Hükümet fotoğraflı kimlik belgesi talep etme, pasaport gibi

- Kullanıcının daha önce mobil telefonundan yaş kısıtlamalarını kaldırıp kaldırmadığını kontrol etme

- Kredi kartı kontrolleri

- Kullanıcının yaş kanıtını depolayan dijital kimlik cüzdanları, bu kimlik cüzdanını site ile paylaşabilen.

Kullanıcıların yüzlerini tarayacak yaş tahmini teknolojisi de bir seçenek olarak düşünülmektedir.

Regülatör, teknolojinin yeterince doğru olmadığı durumlarda, sitelerin bir kişi belirli bir "zorluk" yaştan küçük görünüyorsa ek kontrolleri düşünmelerini önermektedir. Bu, birçok perakendecinin alkollü içki satarken 25 yaşın altındakilere kimlik sormasıyla benzerlik gösterir.

Canlılık kontrolleri

Ofcom'a göre, herhangi bir yaş güvence yönteminin muhtemelen atlatılamaz olmayacağı, ancak sitelerin basit numaralardan korunması gerektiğidir.

Örneğin bir pasaport gibi bir fotoğraf kimliğini bir kullanıcının yüzüyle karşılaştıran sistemler, örneğin ödünç alınmış veya sahte bir kimlik ve yaşlı bir kişinin fotoğrafını kullanmaya çalışan çocuklara karşı bir "canlılık kontrolü" yapmalıdır.

Cinsel eğitimle ilgili olarak BBC'ye konuşan genç yetişkinler, bu tür korumaların çocukların pornografiye maruz kalmasını önleyebileceğine inandıklarını söyledi.

Sexpression adlı hayır kurumunun direktörü Jack Liepa, Üniversite öğrencilerini okullara seks ve ilişkilerle ilgili atölyeler düzenlemek için

öğrencilerini gönderen bir hayır kurumu olan Sexpression'ın direktörü Jack Liepa, Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın olumlu bir adım olduğunu, ancak tam bir çözüm olmadığını söyledi.

"Genç insanlar muhtemelen hala bu içeriğe erişim yolları bulacaklar: büyük kardeşleri erişim sağlayabilir ve hala 18 yaşına gelip birdenbire, hala oldukça genç ve etkilenmeye açık bir yaşta erişebileceklerdir.

"Bu nedenle bu yasayı alıp bu sorunun çözüldüğünü düşünmemiz pek mümkün değil," dedi Liepa.

Diğerleri, bazı genç insanların ana akım sitelere erişimi engellenirse pornografiye erişmek için daha riskli, düzensiz sitelere gidebilecekleri endişesi taşımaktadır.

Şantaj korkusu

Pornografi kullanan yetişkinler arasındaki en büyük endişe, yaşlarını kanıtlamanın güvenliği üzerinedir, Ofcom'a göre.

Taslak rehber, sitelerin Gizlilik Denetleme Ofisi (ICO) tarafından belirlenen veri koruma kurallarına uymaları gerektiğini belirtmektedir.

Pornhub'un sahipleri Aylo, yaş doğrulama ilkesini desteklediğini, ancak kullanıcı güvenliği ve gizliliği konusunda da endişelerini dile getirdi.

"Hassas kişisel bilgilerin büyük miktarlarda toplanmasını gerektiren herhangi bir düzenleme, kullanıcı güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.

Pornhub, Similarweb'in istatistiklerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen 14. web sitesi olmasına rağmen, platformdaki yasadışı içerikle ilgili ciddi suçlamalarla karşılaştı.

Louisiana eyaleti yaş doğrulama uygulamaya koyduğunda, Aylo, Pornhub trafiğinin yaklaşık olarak %80 azaldığını söyledi.

Ancak kullanıcıların genellikle pornografi izlemeyi tamamen bırakmak yerine, "yaşı doğrulamayan, yasayı takip etmeyen, kullanıcı güvenliğini ciddiye almayan ve içeriği genellikle düzenlemeyen" "internetin daha karanlık köşelerine" gittiklerini söyledi.

Şirket, yaş doğrulamanın "cihazda" gerçekleşmesi gerektiğini, yani ebeveyn kontrollerinin, çocukların pornografiye erişmesini engelleyen telefon ve bilgisayar uygulamalarının olması gerektiğini savundu.

Kampanya örgütü Open Rights Group'un Abigail Burke, verilerin güvenli tutulmasına yeterince vurgu yapılmadığını söyledi.

"Verilerin sızması potansiyel sonuçları felaket olabilir ve şantaj, dolandırıcılık, ilişki hasarı ve insanların cinsel tercihlerinin çok savunmasız durumlarda ortaya çıkması gibi sonuçlar içerebilir" dedi.

"Potansiyel olarak işlenecek hassas veri miktarı göz önüne alındığında, özel ve net gizlilik kuralları gereklidir," dedi.

Sosyal medya platformlarındaki pornografiyi kapsayan uygulama kodları 2024 yılında yayımlanacak.