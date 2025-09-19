Sergen Yalçın ile ilk galibiyet alındıktan sonra umut tohumları yeşermesine rağmen Beşiktaş, Göztepe karşısında aciz kalmaktan kurtulamadı.

Sergen Yalçın'ın cezalı Orkun'un yerine Necip tercihi siyah beyazlılar icin sonun başlangıcıydı.

Orta sahası fizik gücüne dayalı oyuncularla dolu olan rakip karşısında aylardır oynamamış Necip tercihinin izahı ne olabilir?

Rafa'da ki düşüş artık çakılmaya dönmüşken ısrar etmenin bedeli de ağır oldu.

Serdar Adalı'nın transfer sezonu boyunca almayı beceremediği sol kanat oyuncusu sebebiyle kaleye yakın oynaması gereken Bilal'i çizgide oynatmak zorunda kalan Sergen Yalçın'ın en büyük handikaplarından biri de sol tarafta oynayacağı bir tane bile oyuncusu yok!

Ne Jurasek ne de Rıdvan ümit vermiyor.

Göztepe karşısında alınan mağlubiyet teknik olarak hocaya yazar ama her konu başkan ve yönetime yazar!

Oyuncu göndermeyi maharet sayan Beşiktaş yönetimi aslında işini marifet olarak yansıtmak yerine ortak özelliği sakatlık geçmişi olan oyunculardan ziyade katkı sağlayan oyuncular almayı becermeliydi.

Avrupa'da bir ayda iki kupadan elenen siyah beyazlılarda yönetimin yeni hedefi lige havlu atmak mı?