Haber: Mert Osman Erman

Resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin en kötü doğal felaketi olan bu durumda, sayıların daha da yükselme korkusu var.

İtfaiyeciler, Lahaina tarihi kasabası da dahil olmak üzere birçok bölgedeki yangınları kontrol altına almaya çalıştı, bu da kasabayı tamamen tahrip etti.

Hawaii'nin savcı genelinde yetkililerin yangınlara nasıl tepki verdiğine dair "kapsamlı bir inceleme" başlattığı açıklandı.

Yetkililerin sakinleri yeterince hızlı uyardı mı soruları gittikçe artarken, Devlet yetkilileri Lahaina'yı bu haftanın başında hızla yayılan alevlerin ardından ilk kez Cuma günü, tarihinde kanıt sunan kişilere yeniden açtı; sahil kasabası zengin bir tarihe sahiptir ve yılda yaklaşık iki milyon turist çekmektedir.

Honoapiilani Karayolu'nda - Lahaina'ya giden tek yollardan biri - arabalar tampon tampona sıralandı, aileler yorgun ve endişeli bir şekilde bakarken, malzemeler, su, yakıt, bebek bezleri ve tuvalet kağıtları yüklü kamyonlar da yanlarında bulunuyordu.

Ancak açıldıktan sadece birkaç saat sonra yol acil hizmetler dışındakilere kapatıldı. Yetkililer, polisin bir "durum" u ele almak üzere çağrıldığını ancak açıklamadığını söyledi.

Tahliye edilen Lahaina sakinleri daha sonra evlerine yağmalama saldırısı düzenlendiğine inandıklarını söyledi, ancak bunu polis onaylamadı.

Yine de kapanmanın ardından saatlerce aileler bir milden fazla sıra bekledi.

Daha önce Vali Josh Green, sakinlerin "hayatlarında hiç görmedikleri şekilde yıkımla" karşılaşacaklarını söyleyerek uyardı.

Ve birçok Lahaina sakinine göre, bekleyen bu yıkım hala görülmeye fazlasıyla zor.

Lahaina'nın doğusundaki kıyı mahallesi Paukukalo'da, Tacderan ailesinin 23 mahsur kalan üyesi, kayıpları gözden geçirmek için akrabalarıyla toplandı. Bunlardan biri olan 26 yaşındaki Bryan Aguiran, yangının en kötü anlarında Lahaina'da kalarak büyük su kovalarıyla yangına karşı savaştı ve mucizevi bir şekilde aile evini kurtardı.

Ancak geri dönmek istemiyor.

"Gözlerimi kapattığımda her seferinde Kıyamet'i görüyorum," dedi ve uyuyamadığını ekledi.

"Lahaina artık asla eskisi gibi olmayacak," dedi.

O ve diğer birçok Maui sakini, ölü sayısının ne kadar daha yükseleceğinden korktuklarını söyledi.

Bu korkular, Cuma akşamı Kaanapali sakinlerinin - Lahaina'nın kuzeyinde - yakıt istasyonunun kurulduğu alanda bir yangının alev alması nedeniyle tahliye edilmeleri emredildiğinde daha da arttı. Maui yetkililerine göre, yangın yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alındı.

Lahaina ve Kaanapali'nin bulunduğu Batı Maui hala elektriksiz ve suda. Arama ekipleri hala bölgede yangın kurbanları arıyor.

Bu su içinde de geçerli. Sahil kasabasının limanına yakın suda şimdiye kadar 17 kişiyi canlı olarak kurtardığını söyledi. Tümü kararlı bir durumda rapor edildi.

Ancak Maui'de bir tur operatörünün sahibi olan Gabe Lucy, korkunç hikayeler duyduğunu söyledi.

"İnsanlar suya atlarken birçoğu için yangın o kadar hızlı yayıldı ki kaçmanın tek yolu su kenarına gitmekti," dedi yardım etmek için botlarını çağırdı.

"4 yaşındaki çocukları alıyor ve onları sörf tahtalarına koyup çıkarıyoruz" dedi ve "kayaların üzerinde cesetler olduğuna dair raporlar duyduğunu" ekledi.

Yetkililer, Maui adasındaki yangınların neden olduğu hasarın onarılmasının yıllar alacağını uyardı. Lahaina'da yalnızca 1000'den fazla bina yıkıldı.

Geniş çaplı hasar, birçok Maui yerlisinin turizm endüstrisi tarafından sağlanan hizmet işlerine dayandığı gerçeğini daha da stresli hale getiriyor.

Vali Josh Green, Cuma günü Hawaiililere Lahaina'da ne bulacaklarını zor bulacaklarını uyardı.

"Lahaina tahrip olmuş bir bölge. Hayatlarında hiç görmedikleri kadar yıkım görecekler," dedi vali, kasabayı Perşembe günü ziyaret etti. "Çok güvende olun, çok dikkatli olun."Maui'de yerinden edilenler için altı sığınak faaliyette ve yetkililer onları otellerde ve turist kiralık mülklerde barındırmak için bir plan tasarladıklarını söyledi.

Son günlerde, bağışlar yapılmaya başlandı.

Ada, Amazon kurucusu Jeff Bezos da dahil olmak üzere birçok zengin insanın ev sahibi olduğu yerdir. Kendisi ve partneri Lauren Sanchez yangın mağdurlarına yardım etmek için 100 milyon dolar taahhüt etti.

Hawaii'nin Maui adasındaki ve Big Island adasındaki yangınlar Salı akşamı başladı. Neden hala bilinmemekle birlikte, bir kez tutuştuktan sonra kasırga rüzgarları ve kuru hava alevleri beslemeye yardımcı oldu.