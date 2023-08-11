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ABD Başkanı Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, "Dualarımız sevdiklerini kaybeden ailelerle" ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti.

Hawaii Valisi Josh Green, dün yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının "ciddi ölçüde" artacağını kaydetmişti.

Yetkililer, 4 bin kişinin Honolulu Kongre Merkezi'ne sığındığını ifade etti.

İptal edilen uçuşlar nedeniyle 2 bin yolcu, Maui Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Yetkililer, söz konusu iki adada süren yangın larda yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e çıktığını, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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