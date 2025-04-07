TRT'den yapılan açıklamaya göre, geleneksel gölge oyununun modern animasyonla yeniden hayat bulduğu TRT ortak yapımı "Hay Hak Karagöz Hacivat" filmi, 18 Nisan'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli ve düşündürücü hikayelerini anlatan yapım, yıllar sonra köylerine dönen Hacivat ve Karagöz'ün iyi niyetle bir işe koyulurken kendilerini içinden çıkılması güç bir olayın tam ortasında bulmasını işliyor.

Yüzyıllardır nesilden nesle aktarılan Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli ve düşündürücü hikayeleri, "Hay Hak Karagöz Hacivat" filminde çağdaş bir anlatımla yeniden yorumlanıyor.

Gölge oyunu, modern animasyon teknolojisiyle birleşti

Bir yılı aşkın süren özverili çalışmalar neticesinde ortaya çıkan film, özgün çizimleri, güçlü hikayesi ve karakterlerin kendine has üslubuyla, gölge oyununun büyüsünü modern animasyon teknolojisiyle birleştiriyor.

Geleneksel Türk mizahını modern komedi anlayışıyla buluşturarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesi beklenen yapım, sinema salonlarına yalnızca çocukları değil Karagöz ve Hacivat'ı yıllardır tanıyan yetişkinleri de çekmeyi hedefliyor.

Çocuk gelişim uzmanları, pedagoglar ve çocuk psikologlarının katkılarıyla hazırlanan filmin yapımcılığını İsa Doğmuş, yönetmenliğini ise Kenan Aktaş üstleniyor.

Filmin konusu şöyle:

"Kaybolduktan dört yıl sonra köylerine geri dönen Hacivat ve Karagöz, artık nüfustan da silindiklerini öğrenince köylülerin sevgisini kazanmak için herkese yardım etmeye karar verir. Ancak iyi niyetle başladıkları her iş köyde tam bir felakete dönüşerek büyük bir kaosa sebep olur. Kendilerini affettirmeye çalışırken köylüleri birbirine düşüren bu absürt kahramanlar, sonunda istemeden de olsa birlik ve dayanışmanın gerçek anlamını keşfeder."