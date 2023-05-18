İstanbul

Down sendromlu ve zihinsel engelli çocukların hayatına dokunan çalışmalarıyla tanınan, Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan, bu kez 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay için harekete geçti.

Şu anda 42 yaşında olan kızının da içerisinde yer aldığı özel çocuklar için yaptığı hizmetlerle "Yüz Akımız 100 Kadın" kitabında hayat hikayesine yer verilen 83 yaşındaki Özkan, "Engelsiz Sosyal Yaşam Alanı" ile hayata geçirdiği kooperatif modelini deprem bölgesine uyarlayacak.

Gülser Özkan, Hatay'da hayata geçirmeyi planladığı projesinin detaylarını anlattı.

Bugüne kadarki başarısında en büyük etkeninin anne ve babası olduğunu ifade eden Özkan, "İlkokulu bitirdikten sonra öğretmen okuluna yazıldım. Köyde ilk okuyan kız çocuğu bendim. Köydeki bu tabuyu yıkarak eğitim almama sebep olan, daha doğrusu teşvik eden anne ve babamı rahmetle minnetle anıyorum." dedi.

Özkan, rehabilitasyon programlarına katılan çocuklara el sanatları, dans, folklor, müzik eğitimi verilmesinin yanı sıra iş edindirme becerileri de kazandırıldığını söyledi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için kooperatif modelinin Hatay'a da uygulanması için proje başlattıklarını dile getiren Özkan, "Hatay ili Engelsiz Sosyal Yaşam Alanı Projesi'yle deprem bölgesinde bir şeyler yapmak istediklerini kaydetti.

Özkan, çocukların depremzede kardeşlerine boyunluk ve bere ördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kooperatif modeline benzer 'Hatay ili Engelsiz Sosyal Yaşam Alanı' isimli projeyi yapmak istiyoruz. Tomurcuk Kooperatifi ve İzmir Eğitim Kooperatifi proje ortağı. Hatay Büyükşehir Belediyesi 5 dönümlük bir arazi tahsis etti ve Fen İşleri tarafından yerleşim planlaması yapıldı. Prefabrik binanın su basmanı yapılıyor. Orada engelli ve down sendromlu çocuklara psikolojik ve eğitim desteği vereceğiz. Buradaki eğitim faaliyetlerini, sosyal etkinlikler modelini orada yapmayı hedefliyoruz. Prefabrik binanın yapı malzemelerinin alınması ve inşaata başlanması için finansal destek arayışındayız."

Deprem bölgesinde dezavantajlı konumda olan zihinsel engelli bireyler için rehabilitasyon desteği ve aileleri için de kooperatif aracılığıyla gelir elde edilmesinin bölgede istihdamın sağlanmasının projenin temel amacını oluşturduğunu anlatan Özkan, "Özel çocukların annelerine tavsiyem, umutlarını hiç yitirmesinler. Çok kıymetli çocukları var. Emek verirlerse biraz vakit harcarlarsa çok memnun olacaklar. Yani kendileri de çok mutlu olacak. O yüzden de umutsuzluğa kapılmamalarında çok yarar var." ifadelerini kullandı.

Gülser Özkan'ın kızı Orkide Meltem Özkan, spor hocası olduğunu, öğrencilerine yüzmeyi öğrettiğini dile getirdi.

Özkan, "Örgü örüyorum, darbuka çalıyorum, koroda şarkılar söylüyorum. Annem, babam ve kardeşlerim ben doğduğumdan beri ilgilendi çünkü benim özel ilgiye ihtiyacım var. Arkadaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Kursiyerlerden İlke Mermer, burada kasnak ve yüzme eğitimi aldığını, djembe çaldığını ifade ederek, eğitimlerin kendisine büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

AA