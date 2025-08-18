Öncelikle, fiyat teklifi istediğinizde, firmaya mümkün olduğunca net ve detaylı bilgi verin. Etkinliğin tarihi, tam adresi, hizmetin başlayacağı saat ve en önemlisi hizmet vermeyi planladığınız yaklaşık kişi sayısı, doğru bir fiyatlandırma için temel bilgilerdir. Bu bilgilerle birlikte, hayır lokması'nın yanı sıra ayran, su gibi ek ikramlar isteyip istemediğinizi de belirtmelisiniz.

Fiyat tekliflerini karşılaştırırken, "elma ile elmayı" karşılaştırdığınızdan emin olun. Yani, her firmanın teklifinin aynı hizmetleri içerip içermediğini kontrol edin. En önemlisi, malzeme kalitesini sorgulayın. Kaliteli ve markalı bir yağ ile yapılan lokma ile daha düşük kaliteli bir yağ ile yapılan lokma arasında lezzet ve sağlık açısından büyük fark olacaktır. Bu nedenle, hizmet alacağınız lokmacı ile malzeme detaylarını mutlaka konuşun.

Son olarak, aldığınız fiyatın "net fiyat" olup olmadığını teyit edin. Ulaşım, KDV, personel ücreti gibi tüm masrafların fiyata dahil olduğundan ve sonradan herhangi bir ek ücret talep edilmeyeceğinden emin olun. Tüm bu detayları içeren yazılı bir teklif ve ardından yapılacak bir sözleşme, lokma döktürme sürecini güvence altına alır ve bütçenizi korur.