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32. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu kazanan İrfan Can Kahveci pasını uygun duruma bulunan Yusuf Yazıya aktardı. Yusuf’un şutuna savunma müdahale etti.

16. dakikada Kimmich’in derinlemesine caza sahasına gönderdiği pası Sane kontrol etti. Daha sonra Sane’nin attığı şutunda top kaleci Altay’ı geçerek kalenin sağından auta çıktı.

7. dakikada Alman Milli Takımı sağ kanattan çıktığı atakta Sane ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortayı kaleci Altay’a kaldı.

5. dakikada Almanya öne geçti. Henrichs attığı pasla ceza sahasının sağ çaprazında Sane’yi topla buluşturdu. Sane’nin altı pasa içine gönderdiği topa Kai Havertz düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

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