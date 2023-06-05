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Serinin 3 ve 4. maçları Heat'in sahasında oynanacak.

Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic 41 sayı, 11 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jamal Murray de 18 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

Heat'te Bam Adebayo 21 sayı, 9 ribaunt, Jimmy Butler 21 sayı, 9 asist ve Gabe Vincent 23 sayıyla oynadı. Duncan Robinson ise 10 sayısının tamamını son periyotta kaydetti.

Son çeyreğe 83-75 geride giren Heat, 9'da 5 isabet oranıyla attığı üç sayılık basketlerin yardımıyla karşılaşmayı kazandı ve saha avantajını ele geçirdi.

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