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Heat, yine sahasında oynanacak 4. karşılaşmayı da kazanırsa adını NBA Finalleri'ne yazdıracak.

Geçen sezonun finalisti Celtics'te Jayson Tatum 14 sayı, 10 ribaunt, Jaylen Brown ise 12 sayı, 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Ev sahibi Heat'te yüzde 78,6 saha içi isabetiyle 29 sayı kaydeden Gabe Vincent, sahanın en skoreri oldu. Duncan Robinson 22 sayı, Jimmy Butler 16 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti.

Heat, 8. sıradan gelip 25 sayıdan fazla farkla bir play-off galibiyeti alan ilk NBA kulübü olarak kayıtlara geçti.

Play-in turnuvası sonucu Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara yükselen Heat, normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics'i üçüncü maçta da mağlup etti.

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