Haber: Mert Osman Erman

Eski ABD Başkanı George W Bush, ABD'nin "dışişleri konularında en güvenilir ve belirgin seslerden birini kaybettiğini" söyledi.

Eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, eski ABD dışişleri bakanını diplomasinin bir sanatçısı olarak tanımladı ve onun "gerçek bir özgür dünya sevgisi ve onu koruma ihtiyacından" motive olduğunu söyledi. Boris Johnson, Kissinger'ı "diplomasi ve strateji - ve barış yapmanın devi" olarak adlandırdı.

Ancak barış yapıcı terimini Kamboçya'da Henry Kissinger'ı tanımlarken duymanız muhtemel değil.

Vietnam Savaşı sırasında Kissinger ve o dönemin Başkanı Richard Nixon, ülkenin doğusundaki Viet Cong güçlerini ortaya çıkarmak amacıyla tarafsız Kamboçya üzerine gizli bombalama saldırıları emretti.

Toplamda, ABD 1965-1973 yılları arasında Kamboçya'ya 2 milyondan fazla ton bomba attı. Bu, Müttefiklerin Hiroşima ve Nagazaki'ye düşen bombalar dahil olmak üzere II. Dünya Savaşı boyunca attığı 2 milyon ton bombanın hemen üzerindedir.

Kissinger, bombalamanın Kamboçya'daki ülkeye değil, sadece Vietnam ordusuna yönelik olduğunu iddia etti.

Vorng Chhut, 76, Henry Kissinger'ın adını duymamıştı, ancak bombalar köyüne düşmeye başladığında Svay Rieng iline yakın köyünde.

"Hiçbir şey kalmadı, hatta bambu ağaçları bile. İnsanlar kaçtı, köyde kalanlar öldü," dedi. "Çok sayıda insan öldü, tüm isimlerini sayamam. Cesetler şişmişti ve sakinleştikten sonra insanlar gelip cesetleri gömerdi."

2006 tarihli Yale Üniversitesi raporu "Kamboçya üzerine Bombalar", "Kamboçya'nın belki de tarihteki en yoğun bombalanan ülke olabileceğini" belirtti.

1973'te yayımlanan bir Pentagon raporu, "Kissinger'ın 1969 ve 1970'teki her bir 3,875 Kamboçya bombalama saldırısını onayladığını" ve "bunları gazetelerden uzak tutma yöntemlerini" onayladığını belirtti.

1970'te bir yardımcısına deklasifiye edilmiş telefon görüşmelerinin transkriptlerine göre Kissinger, "Her şeyi uçan her şeyin üzerine. Anladın mı?" dedi.

Bu bombaların öldürdüğü insan sayısı bilinmiyor, ancak tahminler 50,000 ile 150,000'in üzerine kadar değişiyor. En kötü olaylardan biri, en az 137 Kamboçyalının öldüğü ve 268'inin yaralandığı küçük Neak Luong kasabasının kaza ile bombalanmasıydı.

The Killing Fields filminde tasvir edilen Sydney Schanberg'in New York Times raporu, eşi ve 10 çocuğu yeni ölen bir adam olan Keo Chan'ı alıntıladı.

"Tüm ailem öldü!" diye bağırdı, çöktüğü tahtadan banka vurarak. "Tüm ailem öldü! Beni fotoğrafla, beni fotoğrafla! Amerikalılar beni görsün!"

Kasabadaki başka bir adam, basitçe: "Amerikalılar ne zaman götürecek?" dedi.

Amerikan bombaları patlamamış olarak Kamboçya kırsalını süsledi ve insanları on yıllar boyunca sakatladı ve öldürdü.

Birçoğu ayrıca Nixon ve Kissinger'ın bombalama kampanyasının başka bir sonucunun 20. yüzyılın en kötü soykırımı için yol açtığına inanıyor. Pol Pot liderliğindeki Kızıl Khmerler tarafından 1975-1979 yılları arasında 1.7 milyon kişi öldürüldü - nüfusun neredeyse dörtte biri.

Buna göre, ultra-komünistlerin destekleri azdı, ancak Amerikan bombaları düşerken sıraları büyüdü.

CIA'nın operasyonlar direktörü 1973'te Khmer Rouge kuvvetlerinin B-52 saldırılarının yarattığı zararı "propaganda ana teması olarak başarıyla kullandığını" bildirdi.

2009'da rejimin dehşet döneminde işlenen suçlar için yargılanan ilk Kızıl Khmer yetkilisi, Birleşmiş Milletler destekli mahkemeye şunları söyledi: "Bay Richard Nixon ve Kissinger, Kızıl Khmer'in altın fırsatları yakalamasına izin verdiler."

Kissinger her zaman Kamboçya'daki bombalama ile ilgili eleştirilere karşı geri çekildi.

"Sadece Kamboçya'nın değil, aslında Kamboçya'daki Kuzey Vietnam'a yapılan bir bombalamaydı," dedi 1973'te.

90 yaşındayken, bombaların sadece "Vietnam sınırına beş mil içindeki, esasen yerleşmemiş" alanlara düştüğünü iddia etti. 1973'te bombalama kampanyasını kaps

ayan Amerikalı bir gazeteci olan Elizabeth Becker, bu durumun böyle olmadığını söyledi.

"İlk önce bombalamadan uzaklaşan mültecilerle görüşüyordunuz, sonra bombalanmaya gidiyordunuz ve orada ayağınıza taş değmiş gibiydi - bufaloların cesetlerini, yanmış evleri, gutted pirinç tarlalarını görecektiniz," dedi BBC'ye.

"Yıkımı gördün ve düşündün: Neden modern bir hava kuvveti bu kadar çok kırsalı bombalıyor? O günlerde Kamboçya'nın çiftçileri motorlu araçları görmeye alışkın değillerdi, rutin olarak bana 'Gökyüzünden neden ateş düşüyor?' derlerdi."

Pen Yai, 78, bombalamalar başlamadan önce Kamboçya içinde Viet Cong ile işbirliği yaptı, ancak Amerikan bombalarının büyük sayıda sivilin ölümüne neden olduğunu, babasını ve kayınbiraderini de içeren birçok kişinin öldüğünü söyledi.

"Çok korkmuştum ve uyuyamıyordum. İnsanlar her yerde öldü. Sadece koştuk ve öldürülen insanları tanıdık... hiçbir şey yapamadık," dedi.

Birçok dünya lideri, 1973 Nobel Barış Ödülü'nü Vietnam savaşına son verme rolü nedeniyle paylaşan ve daha sonra Amerika'nın en yüksek sivil ödülü olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'na layık görülen Kissinger'ı övdü. Ancak 1970'lerde Kamboçya'da olanlar onun mirasını pek anımsamayacak.

Prum Hen, 70, Amerikan bombaları düşmeye başladığında köyünden kaçmak zorunda kaldı. Kissinger'ın ölümü hakkında bilgilendirildiğinde, onun hakkında pek bir şey bilmediğini ve derin bir antipati hissetmediğini söyledi.

"Çünkü çok sayıda insanı öldürdü, bizi çocuklarımızdan ayırdı. Sonra Khmer Rouge kocaları, eşleri ve çocukları öldürdü," dedi.

Becker, Kissinger'ın Kamboçya'daki politikalarının ciddiyetinin küçümsenemeyeceğini söyledi.

"Bombalamanın düzensiz olduğunu söylemek... insanlık dışıydı. Sadece insan sayısı değil, miras da önemlidir.

"Ülkeye ne yaptığını abartamazsınız."