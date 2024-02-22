Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu konuk edecek.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Beşirli)
24 Şubat Cumartesi:
13.00 Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)
16.30 Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
25 Şubat Pazar:
17.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Müzahir Sille)Kaynak: AA