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Ligde haftanın programı şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu iki maçla devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu iki maçla devam etti

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu konuk edecek.

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