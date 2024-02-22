Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu iki maçla devam etti UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu iki maçla devam etti

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Beşirli)

24 Şubat Cumartesi:

13.00 Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)

16.30 Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

25 Şubat Pazar:

17.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Müzahir Sille)

Kaynak: AA