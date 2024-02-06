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Çeyrek final rövanş karşılaşmaları ise 11-13 Şubat'ta oynanacak.

Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde Armada Praxis Yalıkavak, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyespor, Görele Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor mücadele edecek.

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