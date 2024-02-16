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UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk ayağında dört maç sona erdi

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk ayağında dört maç sona erdi

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

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