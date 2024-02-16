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Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Perulu yetkililerden yapılan açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI), merkez üssü Peru'nun kuzeyindeki Huaral kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem in, yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

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