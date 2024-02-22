Ankara

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2021'de hükümetin tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikaları konusunda taahhütlerini uygulamadığı gerekçesiyle 13 Şubat'ta yeniden protestolara başlayan çiftçilere verilen tüm sözleri yerine getirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Modi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, dün liderliğinde bir araya gelen Ekonomik İşler Kabine Komitesi (CCEA) toplantısında alınan kararları duyurdu.

Modi, toplantıda, şeker kamışı alım fiyatının 0,30 sentten 4,10 dolara çıkarıldığını ifade etti.

Hükümetin çiftçilerin refahını artırmak için verilen tüm sözleri yerine getirmeye kararlı olduğuna dikkati çeken Modi, söz konusu fiyat artışının şeker kamışı üreticilerine fayda sağlayacağını vurguladı.

Hindistan'da çiftçi gösterileri

Hindistan'da çiftçiler, 13 Şubat'ta hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Aralarında Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal'ın da bulunduğu hükümet yetkilileri, 19 Şubat'ta, çiftçilerin çatı örgütlerinden Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesinin Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher ve çiftçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Yaklaşık 4 saat süren görüşmede yetkililer, çiftçilere, kamu kurumları aracılığıyla bakliyat, mısır ve pamuk gibi mahsulleri belirlenecek asgari fiyattan almayı teklif etmişti.

Çiftçilere, satın alınacak ürün miktarının da sınırlandırılmayacağını belirten yetkililer, 5 yıllık "kapsamlı plan" önermişti.

Çiftçiler ise hükümetten gelen taban fiyat ve destekleme alımıyla ilgili teklifi reddederek, eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.

Çiftçilerle polis arasında dün çıkan çatışmada bir protestocu ölmüştü.

Çiftçilerin 2021'deki protestoları

Hindistan, 2021'de de ülke geneline yayılan çiftçi protestolarına sahne olmuştu.

Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştıran hükümet, yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunmuştu.

Çiftçilerse bunların kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürerek, başta Yeni Delhi'de olmak üzere ülkenin farklı noktalarında geniş çaplı protestolar düzenlemişti.

Aylarca süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ardından Başbakan Narendra Modi hükümeti bu yasaları kaldırma kararı almıştı.