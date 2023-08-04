Haber: Damla Oya Erman

Perşembe günü Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan bir bildiriye göre, ithalatçılar artık ülkeye dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kişisel bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları getirmek için lisans başvurusunda bulunmak zorundalar. Daha önce bu tür ürünlerin ithalatı kısıtlanmamıştı.

Bakanlık, değişiklik nedenini açıklamadı, ancak Modi "Hindistan'da Üret" kampanyasını hızla destekliyor ve daha fazla iş yaratmak amacıyla yerel üretimi teşvik ediyor. Bu adım, 2020 yılında akıllı televizyon ithalatına getirilen benzer bir kısıtlamayı takip ediyor.

Reuters'a göre, Hindistan'ın elektronik ithalatı Nisan-Haziran döneminde 19.7 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu, 2022 yılının aynı dönemine göre %6.25 artış gösterdi.

CNN, Güney Asya ülkesindeki en büyük dizüstü bilgisayar satıcıları olan Apple (AAPL) ve Samsung (SSNLF) ile iletişime geçerek yorum talep etti, ancak henüz yanıt alamadı.

Hindistan'ın yerli üretimi teşvik etme çabası, dünyanın en kalabalık ülkesi için kritik bir zamanda geliyor, çünkü şirketler Çin'in ötesine bakarak kritik tedarik zincirleri sağlamayı hedefliyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre, Hindistan'ın çalışma çağındaki nüfusu önümüzdeki on yıl içinde bir milyara ulaşması bekleniyor. Büyük ve genç iş gücü, ülkeyi Çin'e alternatif üretim merkezleri arayan küresel şirketler için önemli bir cazibe merkezi yapıyor.

Bu yılın başlarında, Hindistan'ın ticaret bakanı Piyush Goyal, Apple'ın zaten ürünlerinin %5 ila %7'sini Hindistan'da ürettiğini söyledi.

"Yanılmıyorsam, üretiminin %25'ine kadar hedefliyorlar," dedi Ocak ayındaki bir etkinlikte.

Haziran ayında, ABD'li yonga üreticisi Micron, ülkenin batı eyaleti Gujarat'ta yeni bir fabrika açıkladı ve bunu ülkenin ilk yarı iletken montaj ve test üretim tesisine dönüştüreceğini belirtti.

Şirket, bu girişim için 825 milyon dolara kadar yatırım yapacak ve "önümüzdeki birkaç yıl içinde doğrudan 5,000 yeni Micron işi ve 15,000 topluluk işi" yaratacak.

Apple'a kilit tedarikçi olan dünyanın en büyük kontratlı elektronik üreticisi Foxconn da Hindistan'daki üretim operasyonlarını genişletmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz ay, şirket, ülkenin ilk çip fabrikalarından birini inşa etmeye yardımcı olmak için Hindistanlı bir metal ve enerji konglomeratı olan Vedanta ile yaptığı 19.4 milyar dolarlık büyük bir ortak girişimden beklenmedik bir şekilde çekildiğini duyurdu.

Ancak şirket, Hindistan'da yarı iletken veya elektronik ekran üretim tesislerinin kurulmasının maliyetini sübvanse eden bir hükümet programına başvurduğunu ve Hindistan'daki çip üretimine yatırım yapmaya devam edeceğini belirtti.