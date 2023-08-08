Haber: Beyza Betül Cihan

Bir kadının rutin sağlık kontrolleri için hastaneye gitmesiyle başlayan hikaye, 10 yıl önce kaybolduğu düşünülen kocasını dilencilik yaparken bulmasıyla büyük bir sürprize dönüştü.

Kadının, hastane ziyareti sırasında kayıp kocasını tesadüfen dilencilik yaparken görmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Eşi olduğunu düşündüğü dilenciye yaklaşan kadının yüzünde yaşanan şaşkınlık ve duygusal anlar, etraflarındaki insanların da ilgisini çekti.

Bu ilginç olay, Hindistan'ın yanı sıra dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.