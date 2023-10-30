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Konuya yakın kaynaklar, patlamaya bir bombanın neden olmuş olabileceğini kaydetmişti.

Yehova Şahitlerinin ayin için toplandığı bir kongre merkezindeki patlama da 1 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Martin'in, videoda Yehova Şahitlerinin "teolojisinin yanlış olduğunu" düşündüğü için patlamayı gerçekleştirdiğini söylediği görülüyor.

Yehova Şahitlerinin eski üyesi olduğu belirtilen Martin'in, polise teslim olmadan önce, sosyal medya platformu Facebook'ta patlamayı üstlendiğini anlatan bir video yayımladığı aktarıldı.

Öte yandan polisin, patlamanın sorumluluğunu üstlenen Dominic Martin'i gözaltına aldığı ve ifadelerinin doğruluğunu teyit etmeye çalıştığı bildirildi.

Yetkililer, Yehova Şahitlerinin ayin için toplandığı bir kongre merkezinde dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 3'e, yaralı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

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