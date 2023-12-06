Ankara

ANI News'in haberine göre, Tamil Nadu eyaletinin Çennai kenti polisi, siklon fırtınasında yaşamını yitirenlerin sayısının toplamda 23'e yükseldiğini açıkladı.

Çennai polisi, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde elektrik akımına veya sulara kapılan 10 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Andra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletlerinde saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarların yavaşlayarak saatte 11 kilometre hızla kuzey bölgelere ilerlediğini aktardı.

Michaung siklon fırtınası nedeniyle Tamil Nadu eyaletindeki riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edilmiş, okullar ve hükümet binalarında faaliyetler durdurulmuştu.

Çennai ve çevre bölgelerdeki okullar, hükümet binaları ve bankalar da kapatılmış, fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle inşaatı süren duvarın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.