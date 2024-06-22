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Hindistan 'da 7 yıldır alkol yasağının uygulandığı Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve Tiruchirapalli bölgesinde ele geçirilen 250 litrelik sahte içkiyi imha etti.

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Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, Kallakurichi bölgesinde sahte içki den yaklaşık 190 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

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