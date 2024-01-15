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Pilot, saldırgan yolcu hakkında şikayette bulunurken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Uçaktaki diğer uçuş görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.

Bu sırada bir yolcunun, hızla pilota yaklaşarak yüzüne vurduğu görülüyor.

Görüntülere göre pilot, uçuşun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini anons ediyor.

Hint medyasındaki haberlere göre, Delhi-Goa uçuşundaki bir yolcunun pilot a saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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