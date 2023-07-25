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IMD'nin dört seviyeli uyarı sisteminde "yeşil" olağan, "sarı" dikkat, "turuncu" tetikte ol, "kırmızı alarm" ise harekete geç anlamına geliyor.

Eyaletin geri kalan bölgelerinde de yağışlar sebebiyle "turuncu alarm" verildi.

Önlem olarak Telangana eyaletindeki ilkokul, ortaokul ve liselerin ders saatlerinde geçici değişiklikler yapıldı.

Açıklamada, eyaletin doğusundaki bölgelerde 28 Temmuz'a kadar " kırmızı alarm " verildiği belirtildi.

ANKARA AA- Hindistan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Birimi, ülkenin güneyindeki Telangana eyaletinde üç gün boyunca aralıksız şiddetli yağış lar beklendiğini açıkladı.

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