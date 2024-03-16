Bakü

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda şubatta tespit edilen toplu mezarda araştırmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ilgili kurumlardan uzmanların katılımıyla yapılan araştırmada 4'ü çocuk 18 kişinin kalıntılarının tespit edildiği belirtildi.

Toplu mezarda kalıntısı tespit edilenlerden 8'nin kimliğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, bunların da Hocalı katliamının kurbanlarından olduğu kaydedildi.

Geçen ay Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda toplu mezar tespit edilmişti. Aynı yerde gömülü bu kişilerin ellerinin bağlı olduğu belirlenmiş ve kalıntılarda işkence bulgularına rastlanmıştı.

Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de saldırdığı Karabağ'daki Hocalı kasabasında savunmasız durumda 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hocalı'da 1275 Azerbaycanlı, Ermeni güçlerince esir alınmıştı, bunlardan 150'sinden haber alınamamış ve kayıtlara kayıp olarak geçmişti.