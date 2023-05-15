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Feyenoord, aldığı bu galibiyetle puanını 79'a yükselterek, bitime 2 hafta kala 71 puanlı PSV'nin önünde 16. şampiyon luğuna ulaştı.

Maçın 54. dakikasında Igor Paixao ile bir gol daha bulan Feyenoord, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Feyenoord, 15. dakikada Oussama Idrissi ve 15. dakikada Santiago Gimnez'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Eredivisie'nin 32. haftasına, en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 8 puan önünde lider giren Feyenoord , seyircisi önünde Go Ahead Eagles ile karşılaştı.

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