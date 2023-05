New York

New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde gurbetçiler Türkiye’deki seçim sonuçlarını kahvehanelerdeki ekranlardan izliyor.

AA muhabirine konuşan ABD'deki Türk toplumu üyelerinden Suat Açar, seçimleri heyecanla takip ettiğini belirterek, "Memleketimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, inşallah memleket için en iyisi olur." diye konuştu.

Açar, 25 yıldır ABD'de yaşadığını ve Türkiye'den uzak olmasının vatana olan sevgi ve ilgisini azaltmadığını kaydederek, "Şu anda konuşurken bile tüylerim diken diken oldu. ABD vatandaşıyım ama her şeyden önce Türk'üm. Öldüğümüz gün de inşallah memleketimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki en büyük demokrasinin Türkiye'de olduğuna inanıyorum"

23 yıldır ABD’de yaşayan Süleyman Türkmen de kendisi için Türk bayrağı, vatan ve milletin her şeyden önemli olduğuna işaret ederek, "Şu anda dünyadaki en büyük demokrasinin Türkiye’de olduğuna inanıyorum, öyle görüyorum, öyle düşünüyorum." dedi.

Türkmen, seçimler için yurt dışında oyunu kullandığını aktararak, "Dünyadaki bütün baskılara rağmen şu anda ayaktayız ya, ne mutlu bize, başka bir şey demiyorum." şeklinde konuştu.

ABD ve Kanada'daki Türk vatandaşları, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 29 Nisan-7 Mayıs arasında kurulan sandıklarda oy kullandı.

ABD'nin en batısındaki Los Angeles ve Kanada'nın Vancouver şehirlerinde bulunan sandıkların 7 Mayıs’ta yerel saatle 21.00'de kapanmasıyla Kuzey Amerika'daki oy verme işlemi tamamlandı.

New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde bu yıl ilk defa, Türkevi'nin dışında Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey ve Long Island'da 29 Nisan ve 1 Mayıs'ta açılan ilave sandık merkezleriyle uzak bölgedeki vatandaşların oy kullanımı kolaylaştırıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, seçimler için ABD'de oy kullananların sayısının bu dönem, bir önceki seçimlere göre yüzde 50'den fazla arttığını bildirmişti.

YSK verilerine göre 134 bin 246 kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde, belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta yeniden sandıklar kurulacak.

AA