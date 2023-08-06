Haber: Damla Oya Erman

Çarşamba günü yapılan bir basın açıklamasında, "Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından bazılarının" yardımıyla SAG-AFTRA Vakfı'nın 15 milyon doların üzerinde bağış topladığı ve grev nedeniyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan sendika üyelerine yardım sağlamak için hazırlık yaptığı belirtildi.

SAG-AFTRA üyeleri, AMPTP ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varamadıktan sonra geçen ay greve gitmişti. Fon, sendikanın 160,000 üyesi arasında yardıma ihtiyacı olan başvuru sahiplerine destek sağlamak üzere kurulmuştur.

AMPTP, WGA ile grev başlamadan önce yapılan ilk bilinen görüşmelerde WGA'yı müzakere masasına çağırmış olsa da, henüz SAG-AFTRA ile görüşmeler planlanmamıştır.

George Clooney, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Julia Roberts, Dwyane Johnson ve diğerleri, her biri fon için 1 milyon dolar veya daha fazla bağış yapmışlardır.

Fon, oyuncuların evlerini kaybetmemelerini, faturalarını ödeyebilmelerini, aileleri için yiyecek alabilmelerini, yaşamsal ilaçlarını satın alabilmelerini ve tıbbi faturalarını ödeyebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.