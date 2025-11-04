İSTANBUL (AA) - Honda, 2026 yılı için hazırladığı geniş ürün yelpazesini ve çok sayıda yeniliğini EICMA 2025'te katılımcılarla buluşturacak.



Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen motosiklet fuarlarından EICMA 2025, 6-9 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilecek.



Honda, elektrikli mobilite vizyonunu temsil eden WN7'nin yanı sıra 2026 model geniş ürün yelpazesini ve çok sayıda yeniliğini fuarda tanıtacak. Farklı sürücü profillerine yenilikçi teknolojiler geliştiren Honda, insan odaklı tasarımlarıyla 'herkes için' erişilebilir mobilite çözümleri sunmayı hedefliyor.



İlk kez fuarda motosiklet tutkunlarının beğenisine sunulacak V3R 900 E-Compressor prototipi, Honda'nın motor teknolojisindeki gelişimini ve yeni şasi tasarımını sergileyecek.



EICMA 2024'te sergilenen V3 içten yanmalı motor konseptinin geliştirilmiş versiyonu bu prototip, elektrikli kompresöre sahip yeni bir V3 motorla donatılıyor. Su soğutmalı, 75 derece açılı V motor, 900 cc hacmiyle standart 1200 cc sınıfındaki motorlarla karşılaştırılabilir güç üretiyor. Her motor devrinde hassas bir tork üretimi sağlayan elektrikli kompresör, motor gücünün daha dengeli ve kararlı biçimde yönetilmesine olanak tanıyor.

Prototip, Honda'nın 'raysız hız treni' konsepti kapsamında, 'heyecan ve iç huzuru' bir arada sunan bir model yaratma vizyonunun somut bir göstergesi olarak sunuluyor. Gövdede asimetrik yan paneller kullanılırken, yakıt deposunda yer alan logo, gelecek yıldan itibaren üst seviye modellerde kademeli olarak tanıtılacak firmanın yeni amiral gemisi 'Wings' logosu tasarımını taşıyor. Modelin geliştirme süreci, sürüş keyfi ve yüksek performansı bir arada sunma hedefiyle devam ediyor.

- 'E-Clutch' 5 modele daha eklenecek

Honda'nın E-Clutch teknolojisi, ürün gamında hızla yayılıyor. İlk olarak 2024'te 4 silindirli orta hacimli CBR650R ve CB650R modellerinde tanıtılan sistem, daha sonra 'scrambler' segmentinde CL250 modelinde sunuldu. Bu teknoloji, Honda'nın ürün gamındaki 5 popüler modelin vites opsiyonlarında yer almaya başlayacak.



Honda mühendisleri tarafından geliştirilen E-Clutch, geleneksel hızlı vites değiştirme sistemlerinden daha hızlı, akıcı ve hassas çalışarak sportif sürüş keyfini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Hareket etme, durma ve vites değiştirme sırasında debriyaj kolu kullanma gerekliliğini ortadan kaldıran sistem, sürüşü hem daha kolay hem de daha eğlenceli hale getiriyor. Bu sistem sayesinde sürücü, sadece vites pedalına basarak geçiş yapabilirken, istediği takdirde debriyaj kolunu manuel kullanım için devreye alabiliyor.

E-Clutch seçeneği, markanın Transalp ve Hornet modellerine eklenecek. Bu modellerde elektronik gaz kelebeğiyle ilk kez kullanılacak sistem, Transalp'te vites küçültme sırasında gaz açarak motor devrini arka tekerlek hızına uyumluyor ve daha yumuşak, dengeli bir geçiş sağlıyor. Arazide ise arka tekerlek patinaj yaptığında vitesin yumuşak biçimde yükseltilmesi, performansa katkı sağlıyor.



E-Clutch teknolojisinin CB500 Hornet, NX500 ve CBR500R'nin yer aldığı 500 cc modellerinde de opsiyonel olarak sunulması planlanıyor.

- WN7, markanın elektrikli mobilite vizyonunu yansıtacak

Fuarda dünya tanıtımı için sahneye çıkacak Honda WN7, markanın ilk elektrikli fun motosikleti olacak. Yeni serinin ilk temsilcisi konumundaki WN7, sadece elektrikli araçların sağlayabileceği rafine, sessiz ve yumuşak sürüşü anlık hızlanma deneyimiyle sunuyor.



Modelin güncel batarya teknolojisi, 140 kilometre menzil imkanıyla 30 dakikada yüzde 20'den 80'e şarjı mümkün kılıyor. Modelde, DRL ışık imzalı LED aydınlatma, çerçevesiz şasi, farklı güç modları, rejeneratif fren seçimi, Seçilebilir Hız Sınırlama Asistanı (SSLA) ve Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) gibi gelişmiş donanım özellikleri bulunuyor. Modelin fütüristik tasarım dili, yeni Honda logosuyla tamamlanarak geleceğin elektrikli mobilitesine yön vermeyi amaçlıyor.

