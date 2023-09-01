İSTANBUL (AA) - Honor, tüketici elektroniği fuarı IFA 2023'te HONOR V Purse'ü tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarı 'Unfold Tomorrow' adlı etkileyici açılış konuşmasıyla açan Honor, katlanabilir akıllı telefonda kullanıcı deneyimlerini geliştirdiği ve sürdürülebilir yaşam tarzını yansıttığı yeni modellerini kullanıcıları ile buluşturuyor.

Honor, inovatif teknolojilerle birlikte günümüz modasının esintilerini bir araya getirerek çanta konseptine sahip cihazını kullanıcıları ile bir araya getiriyor.

Telefondan çantaya konsepti olan Honor V Purse'u tanıtan Honor, elektronik cihazların kullanıcıların kendini ifade etmesi için sınırsız fırsatlar sunduğunun ve elektronik cihazların yeni moda ürünleri kategorisi olarak görülmeye başlandığının altını çiziyor.

Honor V Purse, hareket ettikçe akıllı telefonla birlikte tepki veren sallanan zincirler, tüyler ve püsküller gibi tasarım ögeleri de dahil olmak üzere bir el çantası tasarımda yer alan bir dizi kişiselleştirilebilir özelliği barındırıyor, her zaman açık ekran (AOD) sayesinde katlanabilir akıllı telefonu sorunsuz bir şekilde fiziksel moda ikonuna dönüştürmeyi başarıyor, akıllı telefonun sıradan bir çanta veya el çantası gibi zahmetsizce omuza takılmasına olanak tanıyarak geleceğin yeni 'HİT' çantası olması adına menteşeye klipslenen değiştirilebilir kayış ve zincir seçenekleriyle buluşturuyor.

Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan Honor V Purse, Honor'un çevreye olan bağlılığını gösteriyor, kayışlarda kullanılan vegan deri örneği gibi sürdürülebilirliği sağlayan malzemeler içeriyor.

Honor V Purse, çevreye duyarlı tüketicilerin hızlı moda tüketimini azaltmalarına yardımcı oluyor ve moda dünyasının tüketicileri için daha az satın almaya ve daha uzun süre kullanmaya teşvik etmek için yeni teknolojileri benimsemesine yardımcı oluyor.

Sürdürebilirliğe önem veren, tasarımı ile zamansız olan ve 400 binden fazla kez katlanabilecek şekilde üretilen Honor V Purse, uzun yıllar boyunca bütün kombinlere eşlik etmek için tasarlandı.

Dünyanın dört bir yanından yükselen yetenekleri bir araya getiren Honor, yaşam tarzlarını pozitif yönde yeniden şekillendirmek için programın bir sonraki aşamasında, tasarımcıların jiroskop, dokunma veya ortam ışığı gibi çeşitli sensörleri oluşturmasına olanak tanıyan API arayüzünü açarak en son tasarım trendlerinden ilham almaya ve kendi tasarımlarını üretmeye devam edecek.