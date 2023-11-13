Bir sorun varsa öze dönün, içinize dönün derler ya dün gece Beşiktaş rakibi karşısında tam böyle bir gece yaşadı.

Yeni teknik direktörü ve efsanesi Rıza Çalımbay ile öze dönen Beşiktaş ilk sınavını başarıyla verdi.

Sahada kadro oyun ve mental anlamda farklı bir Beşiktaş izledik.

Peki bunu nasıl yaptı? Anlatalım…

Beşiktaş, bu sezon oynadığı bir maçta ilk kez topu rakibe vererek maça başladı. 90 dakika boyunca topa daha az sahip olan siyah-beyazlılar buna rağmen Başakşehir’e şut çektirmedi.

Başakşehir’in topla oynamasına müsaade etti, fakat etkili olmasına fırsat vermedi.

Sakatlıklar nedeniyle elinde kısıtlı kadrosu bulunan Rıza Çalımbay, gereksiz koşularla takımı yormak yerine, oyuncuları oynaması gereken yerde oynatarak hem gereksiz eforun önüne geçti. Hem de bulduğu fırsatları doğru değerlendirdi.

Beşiktaş Başakşehir maçına sol kanatta Rebic sağ kanatta Bakhtiyor, ve forvette Muleka ile sahaya çıktı. Bu diziliş ve ilk 11 Beşiktaş’ın yeni bir şeyler yapacağının sinyalini maçtan önce vermişti. Maçın 55’inci dakikasında Rebic’in şık asistinde Muleka, Volkan Babacan’ın soluna aşırttı ve fileleri havalandırmayı başararak bu dizilişin doğrulamasını yapmış oldu.

Son maçlarda performansı düşen Gedson çok iyi mücadele etti. Salih etkiliydi. Necip ve Tayfur takımın iyileri arasındaydı. Takımda 6-7 oyuncu iyi oynadığında skoru zaten alıyorsunuz.

Futbol sanıldığı gibi sadece koşarak oynanan bir oyun değil. Kazanmak için topsuz alanda ne yapıldığı da çok önemli. Bazen topu rakibe vererek, bazen topu tutarak oyunu dinlendirir, rakibi etkisizleştirirsiniz. Bunu yapabilmek tecrübe ister. Dün gece topun hakimi belki Beşiktaş değildi ama maçın hakimiydi.

Öte yandan Beşiktaş Süper Lig’de 12. Maçını bitirdi. Fakat Rebic, Chamberlain ve Masuaku’yu henüz birlikte izlemedik. Bu üçlü mental olarak hazırlanabilir ve birlikte oynatılabilirse çok acayip şeyler izleriz.

Beşiktaş’ın sıkıntıları sezon başından beri belli. Bunu tam anlamıyla çözebilmek için ara transfer dönemini, çok geriye düşmeden görmek gerekiyor. Bu nedenle Beşiktaş için her maç, final maçı her 3 puan kıymetli.

Rıza Çalımbay tecrübesiyle, çalışma disipliniyle, sakinliği ve akılcı tutumuyla bunu başarabilecek doğru bir isim.

Özetle; kriz anlarında tecrübe her şeydir. Doğru kullanılırsa krizi, fırsata çevirir.

Ve bu galibiyet tecrübesiyle Rıza Çalımbay’a ait. Bundan sonraki galibiyetler ise ona tam anlamıyla uyumlanacak takımla gelecektir.