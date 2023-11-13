Futbol, ​​duygu dolu anlar, coşku ve tabii ki rekabetle dolu bir oyun.

Son oynadığı maçta Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe, hem taraftarları heyecanlandırdı hem de teknik ayrıntılarla dolu bir sınav yaşattı. Herkes Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyordu, Fenerbahçe'nin ölüm kalım maçıydı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftaydı!

Fenerbahçe golsüz beraberlikle lider konumuna gelip başarılı olurken, son 2 maça bakılarak oyun içinde umut verici bir performans sergiledi. Ancak bu güzellik teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleri ​​ve oyuncu değişikliğini bu kadar geç yapmayı tercih etmesiyle taraftarın iç huzurunu gölgede bıraktı.

Özellikle Zajc, konusunda ısrarı taraftarların sabrını zorluyor. Zajc'ın performansındaki zayıflık, taraftarları endişelendiriyor ve bu noktada hızlı ve etkili müdahalelerin olması konusundaki yorumlar kesinlikle doğru. Bundan sonraki maçlar umut verecek mi bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Ama ben şu an bu hafta üzerine düştüğüm ve benim sinirlerimi yıpratan konuya değinmek isterim.

Türk hakemlerinin günlük sorunları sık sık tartışılıyor. Buraya parantez açılıp oyuncuların tavırları da eklendiğinde futbol oluyor boks müsabakası!

Kevin Rodrigues'in, Oosterwolde'ye karşı sert müdahalesi, futbolun ruhuna aykırı ve sportmenliğe ters düşen bir hareket olarak nitelendirilebilir. Aynı durum Beşiktaş-Başakşehir maçında da yaşandı. Bahtiyar Zaynutdinov'a yapılan hareket sonucu bir an Bahtiyar'ın kalıcı bir engeli olacağını düşündürdü. Açık söylemek gerekirse korktum! Bu faul değil cana kast! her iki durum içinde söylenebilecek en doğru şey bu! Üstelik hakemler taraftar gibi oturup bakıyor! Rakibin kolunu tutarak suratına vurdurdurmaya çalışan Mertens'i de atlamak istemem.

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Kevin Rodrigues'in sert müdahalesi ve daha niceleri... Sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil, genel anlamda futbol severleri düşündürmeli. Futbolun güzelliklerinden biri kesinlikle adil rekabet, sportmenlik ve hakem kararlarının ortaya çıkmasıdır. Türk hakemlerinin futbolun ruhuna uygun kararlarını vermesi, oyunun güzelliğini korumak adına kritik bir durumdur.