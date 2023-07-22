Huawei Watch Serisi akıllı saatler, özel kampanyalarla online mağazada satışa sunuldu.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Watch akıllı saat serileri; dayanıklı yüzeyi, yüzlerce farklı saat kadranı ve değiştirilebilir kayışları sayesinde en zorlu koşullarda ve en şık ortamlarda kullanılabiliyor.

Yüzlerce spor ve aktiviteyi destekleyen, ister dağa tırmanırken ister takım elbise ile takılabilen, 24 saat kesintisiz sağlık takibi yapabilen ve her birinde on binlerce kişiselleştirme opsiyonları bulunan Huawei Watch akıllı saatleri, birçok farklı zevk ve kullanıma hitap eden versiyonları ile büyük kitlelere hitap ediyor.

- Kampanyalı ürünler

Verilen bilgiye göre, Watch 4 Pro, 17 bin 999 TL kahverengi ve 20 bin 999 TL titanyum versiyonları ile satılıyor. Beraber alımlarda FreeBuds 5, 3 bin 999 TL yerine 2 bin 699 TL, FreeBuds 5i 1.999 TL yerine 1.499 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ayrıca kampanya dahilinde 500 TL de sepet indirimi bulunuyor.

Huawei Watch Ultimate siyah versiyonu 15 bin 999 TL, mavi versiyonu 18 bin 999 TL fiyatla satışa sunulurken, siyah ile birlikte ek titanyum kayış 3 bin 999 TL yerine 2 bin 499 TL (1.500 TL indirimle) ile tüketicilerle buluşuyor. Beraber alımlarda FreeBuds 5, 3 bin 999 TL yerine 2 bin 699 TL, FreeBuds 5i 1.999 TL yerine 1.499 TL fiyatla sunuluyor. Ayrıca, kampanya dahilinde 500 TL de sepet indirimi mevcut. Kampanya dahilinde 700 TL kupon indirimi de saatseverleri bekliyor.

Huawei Watch D 8 bin 999 TL fiyatla satışa sunulurken, 699 TL değerindeki akıllı tartı 3 hediye ediliyor. Beraber alımlarda FreeBuds 5, 3 bin 999 TL yerine 2 bin 699 TL, FreeBuds 5i 1.999 TL yerine 1.499 TL fiyatla sunuluyor. Ayrıca, 500 TL de sepet indirimi bulunuyor. Kampanya dahilinde 800 TL kupon indirimi de tüketicileri bekliyor.

Watch Buds'un 9 bin 999 TL fiyatına dahil olarak, 699 TL değerindeki Akıllı Tartı 3 de hediye ediliyor. Beraber alımlarda FreeBuds 5, 3 bin 999 TL yerine 2 bin 699 TL FreeBuds 5i 1.999 TL yerine 1.499 TL fiyatla sunuluyor. Ayrıca, kampanya dahilinde 500 TL de sepet indirimi de mevcut.

Watch GT 3 Pro titanyum versiyonu ise 9 bin 499 TL'den satışa sunuluyor ve yanında 1.099 TL değerinde FreeBuds SE hediye ediliyor. Beraber alımlarda FreeBuds 5, 3 bin 999 TL yerine 2 bin 699 TL, FreeBuds 5i 1.999 TL yerine 1.499 TL fiyatla satılıyor. Ayrıca, kampanya dahilinde 800 TL sepet indirimi tüketicilerin ilgisine sunuluyor. Beraber alımda GT 3 Pro Seramik versiyonu ise 9 bin 499 TL'den 7 bin 499 TL'ye düşüyor.

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