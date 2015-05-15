IĞDIR g



Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden başlayıp Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sona eren yaklaşık 300 kilometrelik İran, Ermenistan ve Nahçıvan sınır hattında güvenliği sağlayan Mehmetçik, şehir yaşantısından uzakta, zorlu arazi koşullarındaki karakollarda 24 saat esasıyla görev yapıyor.



Özel eğitimli askerler, son teknoloji ürünü silah ve araçlar kullanıyor. Sarp dağlarda sınırı gözetleyen askerler, şahin gözü termal kameralar sayesinde olumsuz hava koşulları ve gece şartlarında dahi her türlü hareketliliği anbean takip ediyor.



Mehmetçik, olağan dışı durumla karşılaştığında konuyu üstlerine bildiriyor. Koordinatları belirlenen bölgeye son teknoloji ürünü zırhlı araçlarla "Hudut Kartalları" gönderiliyor.



Sınır hattında devriye görevi yapan termal kameralarla donatılmış hafif zırhlı araçlar, "Hudut Kartalları"nın vazifelerini daha güvenli ve sağlıklı tamamlamasını sağlıyor.



Hudut güvenliğinin sağlanmasında Mehmetçik, insansız hava araçlarından da istifade ediyor. Birliğe tahsis edilen araçlar, sınırın sıfır hattındaki askerlerin havadaki gözü oluyor. İnsansız hava aracının gönderdiği görüntüleri dikkatle inceleyen Mehmetçik, olumsuz duruma anında müdahale imkanı yakalıyor.



"Hudut Kartalları", sorumlu oldukları bölgenin sosyoekonomik yapısı gereği çoğunlukla kaçakçılıkla mücadele ediyor. Sınırı gözetleyen askerler, insan ve mal kaçakçılığını engellemek için 24 saat hazır kıta bekliyor.