Haber: Mert Osman Erman

Rachel Zegler, hayranlarını karşılayarak çığlık atan hayranları selamladı ve kadro, filmin yaklaşan yayınını Londra'da kutladı.

Milyar dolarlık film serisinin en son bölümü, sekiz yıllık bir aradan sonra geliyor.

Zegler, kırmızı halıda önceki filmleri izleyerek büyüyen Tom Blyth, Hunter Schafer ve Josh Andres Rivera gibi oyuncularla birlikte yer aldı. Zegler, filmin yapımıyla ilgili BBC Haber'e konuşurken şunları söyledi: "Sadece filmleri seven 12 yaşındaki ben ve kendi kendime iyi bir hizmet yapmak istedim. Ve bunu yapabilmek gerçekten bir zevkti."

"Bu inanılmaz," dedi HBO'nun Euphoria dizisinde ün kazanan trans oyuncu Schafer. "13 yaşındaki ben şu anda hissettiğimi anlayamazdı."

Suzanne Collins'in en çok satan kitaplarına dayanan film serisinin beşinci bölümü, Jennifer Lawrence'ın oynadığı ilk Hunger Games filminden 64 yıl öncesini konu alıyor.

Britanyalı aktör Blyth, distopik ulke Panem'in tiranlıkla yöneten genç Coriolanus Snow'u oynuyor.

West Side Story oyuncusu Zegler, Lucy Gray Baird rolünde, ezilenlerin birbirine karşı geldiği ve zengin Capitol'ün seyrettiği 10. Hunger Games'teki bir adayı canlandırıyor.

"Kendi dublörümü yaptım. Canlı hayvanları tuttum, şarkı söyledim, dans ettim, ağladım, hayatım için koştum. Harika bir deneyimdi," dedi Reuters haber ajansına.

Hollywood aktörlerinin promosyon yapmalarını engelleyen dört aylık grevi sonlandırmadan önce, oyuncu kadrosuna, grev sırasında yapılan prömiyer için bir muafiyet verildi ve sonunda çarşamba günü Sendika SAG-AFTRA, film yıldızlarının filmlerini tanıtmalarını engelleyen dört aylık grevi sonlandırdı.

Grevin sona ermesi hakkında yorum yapan, Snow'un arkadaşını oynayan Rivera şunları söyledi: "İşe geri dönmek için hazır olan birçok insan biliyorum. Ben de geri dönmeye hazırım."

Genç hayranlar, kırmızı halıya giden kaplarda su damlamasını önleyen bir hat boyunca sıralanmışken, kuyrukta bekledi ve yağmur ve soğuğa meydan okudu. Ayrıca, etkileyiciler, eski Love Island yarışmacıları ve drag queen'ler, gösterim için geldi.

Etkinlik için film esinli kostümler hazırlayan Jenifer Bawden, BBC Haber'e şunları söyledi: "Sabah 05:20'de buraya geldik, çok fazlaydı. Bournemouth'dan geliyoruz.

"Filmler, kitaptan filme çok iyi çevrili, bu yüzden bu sefer nasıl yapacaklarını görmek beni heyecanlandırıyor."

Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir maliyetle tahmin edilen yeni filmin tanımı için yönetmen Francis Lawrence, "Çok farklı bir film, tam anlamıyla bir Hunger Games filmi ama farklı bir hikaye ve farklı karakterler" dedi.

Film, 17 Kasım'da dünya çapında sinemalarda gösterime girecek.