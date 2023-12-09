Haber: Mert Osman Erman

Genç Biden, Cuma günü yayınlanan bir podcast'te müzisyen Moby'ye, "Ölümüm, babamın başa çıkabileceği bir acıdan daha büyük bir acı olurdu" dedi.

İki bölümlük yayının ilk kısmı, Biden'ın Perşembe günü dokuz önemli vergi suçlamasıyla suçlanmadan önce kaydedildi.

Cumhuriyetçiler, başkanı ve oğlunu nüfuz ticareti yapmakla suçladı.

Beyaz Saray, başkan hakkında bir kongre azil soruşturmasını "balıkçılık gezisi" olarak reddetti.

Kokain bağımlısı olan Hunter Biden, Malibu, California'daki evinden uyuşturucu ve alkol bağımlılığı için tedavi gördüğü dönemde arkadaş olduğu Moby'ye konuşuyordu.

"En gayri meşru, ama akıllıca yollarıyla, bir başkanlığı yok etmeye çalışıyorlar," dediği bölümde, "Yapmaya çalıştıkları şey, beni öldürmeye çalışmak, bunun babamın başa çıkabileceği bir acı olacağını bilecekleri bir şekilde, bu yolla bir başkanlığı yok etmek," dedi ve bunun sonucunda babasının narkotik madde kullanımına geri dönmesini istediklerini ekledi.

"Bu benimle ilgili değil," diye devam etti ve "bu insanlar sadece üzgün, çok, çok hasta insanlar, muhtemelen hayatlarında travmalar yaşadılar ve bunu dünyaya uygulamaya karar verdikleri bir kötülüğe dönüştürmeye karar verdiler" dedi.

Ayrıca muhafazakar haber kuruluşlarını kendisini "rahatsız etmekle" suçladı.

Biden şunları ekledi: "Temiz ve ayık olarak bunu atlatacağım, çünkü beni sadece toplumdaki diğer toparlanan insanlar için asla iyi olmayacakları, asla güvenilmeyecekleri, hepsi dejenereler oldukları bir başka örnek olarak kullanma kararlarını kullanmalarına izin vermeyeceğim."

Perşembe günü, Kaliforniya'da federal savcılar, Hunter Biden'ın 2016-2019 yılları arasında vergi ödemeyişi ve bunun yerine uyuşturucu ve eskortların "ihtişamlı bir yaşam tarzını" sürdürdüğü bir suçlamayla dava açtı.

Ayrıca, silah başvuru formunda uyuşturucu kullanımı hakkında yalan söylediği iddiasıyla ayrı bir soruşturma ile karşı karşıya. Başkan Biden, Cuma günü kampanya etkinliği için Nevada, Las Vegas'a uçarken, basın sekreteri Karine Jean-Pierre'a Hunter Biden'ın son suçlamaları soruldu.