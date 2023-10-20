Haber: Damla Oya Erman

Ancak Hydra'yı diğer adalardan ayıran en önemli özellik, ulaşım tarzıdır. Burada, yerel halk, korna seslerinin gürültüsünü reddedip at nal sesini benimsemeyi tercih ediyor.

Hydra'da arabalar sadece yok değil, bilinçli bir şekilde uzak tutuluyor. Motorlu araçlara (yangın ve çöp kamyonları ile ambulanslar hariç) getirilen bir yasak, adanın yerel yasalarına sıkıca yerleştirilmiştir.

Yaklaşık 2,500 yerel sakinin yaşadığı bu ada, ulaşım için katırlar, eşekler ve küçük atlar kullanıyor.

Feribottan indiğinizde Hydra Limanı'nda, adanın kalbinde, ziyaretçileri taş sokaklar arasında zarifçe dolaşan küçük atlar karşılıyor ve onlara adanın acelesiz tempoyu sunuyor.

Hydra'nın pitoresk patikalarında gezinirken, yerel halkın günlük işlerini yerine getirirken dört ayaklı arkadaşları eşliğinde görmek yaygındır.

Arabaların yokluğu, adanın huzurunun kaynağı olmuş, Sophia Loren gibi ünlü İtalyan aktrisin 1957'de "Dolphin Üzerindeki Çocuk" filmini çekerken Hydra'ya aşık olmasına neden olmuş ve yaratıcıları buraya çekmiştir.

Bu arabasız yaşam tarzı, Hydra'nın eşsiz huzuruna katkı sağlayan bir etken olarak öne çıkıyor ve dünyanın dört bir yanından yaratıcıları buraya çekiyor. Ada, sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda arabasız yaşamın yarattığı sakinlikle de ünlüdür.

Ada, sanatçılara, tasarımcılara ve yazarlara ilham veren bir yer haline gelmiştir. Birçok ünlü sanatçı, Hydra'nın çekiciliği ile burayı ziyaret etmiş veya bu adada yaşamıştır. Ada, renkleri, ışığı ve benzersiz atmosferi ile pek çok insanı etkileyen bir yerdir. Hydra yerlisi mücevher tasarımcısı Elena Votsi, bu özel ada ve doğa ile geometriyi harmanlayan çalışmalarının ilhamını buradan aldığını söylüyor.

Arabasız yaşamın ada üzerinde yarattığı sakinlik, Hydra'yı sadece doğal güzellikleri ile değil, aynı zamanda yaratıcıları buraya çektiği için eşsiz kılıyor. Ada, sanatçılar, tasarımcılar ve yazarlar için bir cennet gibi, eserlerine ilham veren bir yer olarak tanınmaktadır. Leonard Cohen gibi ünlü isimler, Hydra'yı keşfettikten sonra burayı uzun süreli bir evleri olarak seçmişlerdir.

Hydra, tüm bu özellikleriyle birlikte, sakinlik ve yaratıcılığın bir arada bulunduğu bir ada olarak öne çıkıyor.