Katıldığı TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurum, seçime hazırlık sürecini anlatarak, kampanyaları boyunca İstanbul vizyonlarını kent sakinleriyle paylaştıklarını söyledi.

Kurum, kararsız seçmenin ikna olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Bizim projelerimizi gören, bilen vatandaşlarımız ki kararsız seçmenimiz geleceği adına şu kararı verecek 31 Mart'ta, 'Deprem endişesi yaşamalı mıyım, yaşamamalı mıyım? 31 Mart'tan sonra depremle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gerçekten İstanbul için çalışıp deprem riskini ortadan kaldıracak mı, kaldırmayacak mı?' Bunu bir kere etüt edecek, bakacak." diye konuştu.

Öncelikli projelerinin sorulması üzerine de Kurum, ilk 6 ay ile 1 yıllık acil eylem planını açıkladığı "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar" toplantısına işaret ederek, çalışmanın detaylarını anlattı.

Kurum, ilçelerdeki kampanya süreçlerini değerlendirerek, "Bizim 25 belediyemiz var, 25'ini koruyacağız, yeni ilçelerimizi de hizmet kervanına dahil edeceğiz. Esenyurt bunlardan bir tanesi, Küçükçekmece geçecek, Büyükçekmece geçecek, Sarıyer başa baş gidiyor, Hüseyin başkanımla alacağız, Avcılar'da çok iyi gidiyoruz. Sonuçta insanlarımız şuna bakacak, 5 yıldır yapılan belli, o zaman geldiler, vaatler verdiler, mahalleye verdiler, semte verdiler, ilçeye verdiler, şu an vaatleri bile hatırlamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ulaşımın afetlere hazırlanmasına ilişkin de Kurum, "Bizim üst geçitlerimiz, köprülerimiz, deprem güvenliğiyle ilgili ilk önce güçlendirmemiz gereken yerler. Çünkü İstanbul'da olası afetlerde yolun ayakta kalması lazım. Yol ayakta kalmazsa insanlara nasıl yardım götüreceğiz? İnsanları nasıl tahliye edeceğiz? Metrobüs durağındaki köprünün dışında asıl köprüleri yapmamız lazım, yolların köprülerini yapmamız lazım. Buna ilişkin hızlı bir şekilde adımlar atacağız." diye konuştu.

Kurum, 31 Mart'ta kazanacaklarını belirterek, "Onlar hangi manipülasyonu yaparsa yapsın, hangi algı oyunlarını yaparsa yapsın, hangi siyasi tezgahları kurarsa kursun, 31 Mart'ta biz kazanacağız. Biz de yaptırıyoruz, biz de sahadayız. Onlar bir gün, bir saat sahada, ben 4-5 saat uyuyorum, biz böyle çalıştık. Sahanın durumunu da yaptığımız anketlerin durumunu da görüyoruz. 1,7 puan anket firmaları bizi önde gösteriyor. Her ne hikmetse yine bunların anketçileri, yandaşları 'Öndeyiz, kazanıyoruz, şöyle fark var, böyle fark var.' Bizimkisi nasıl anket o zaman? Saha nasıl?" ifadelerini kullandı.

Yalan, yanlış anketlerin piyasaya sürüldüğünü dile getiren Kurum, 31 Mart'ta gerçek belediyeciliğin İstanbul'a geleceğini söyledi.

Kurum, kente dair sosyal destek projelerini anlatmasının ardından şu anki sosyal yardımların hepsine devam edeceklerini bildirdi.

"Hep birlikte İstanbul'un geleceği adına bir karar vereceğiz"

Baykar'a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Kurum, şöyle konuştu:

"1500'e yakın mühendisimizle sohbet ettik, hepsine uğradım, yaptıkları işleri görünce gerçekten ülkemizin nereye geldiğini orada hissediyorsunuz. Allah razı olsun orada emek veren herkesten. Biz büyüyeceksek, gerçekten güçlü bir Türkiye olacak ve dünyaya bu konuda ihracat yapan bir ülke konumunda olacaksak ki 30 küsur ülkeye ihracat yapılıyor... Ve ben gurur duydum. İşte bu işletmelerimizin, bu bakış açısının İstanbul'un her yerine yayılması lazım. Biz kalkınacaksak, büyüyeceksek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkacaksak ancak böyle çıkarız."

Kurum, deprem endişesinin giderildiği, trafik çilesinin bittiği, insanların geleceğe umutla baktığı, kentteki güzelliklerden herkesin istifade ettiği bir İstanbul hayal ettiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu hayalleri gerçekleştirmek için 31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Hep birlikte İstanbul'un geleceği adına bir karar vereceğiz. Bu kararda bir tarafta çalışan, üreten, hayalleri olan, diğer tarafta İstanbul'u bir basamak olarak görenler olacak. Hep birlikte İstanbul'u güzel yarınlara hazırlamak istiyoruz. Hem başkanları hem kardeşleri hem evlatları olacağım. Sürekli sokakta olacağım, sürekli çalışıp üreten bir başkan olacağım, İstanbullulara söz veriyorum. Tüm İstanbulluları, hangi partiye gönül verirlerse versinler benimle birlikte yol yürümeye davet ediyorum."