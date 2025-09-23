Haber: Safiye Yıldırım

Çatılardan Enerji, Kampüse Sürdürülebilirlik

2023 yılı başında kurulumlarına başlanan güneş enerjisi panelleri faaliyete geçti. Kampüsteki binaların çatılarına yerleştirilen panellerle üniversite, kendi elektriğini üretir hale geldi. Üretilen enerji; ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer kampüs ihtiyaçlarında kullanılıyor.

Otoparklarda Çifte Fayda: Araçlar Korunuyor, Araçlar Şarj Oluyor

GES projesinin en dikkat çekici yönlerinden biri otoparkların panellerle donatılması oldu. Böylece araçlar güneşten ve olumsuz hava koşullarından korunurken, aynı zamanda panellerden elde edilen enerjiyle otoparklarda kurulan elektrikli araç şarj istasyonları hizmet veriyor.

Öğrenciler İçin Yaşayan Laboratuvar

GES sistemi yalnızca enerji üretmekle kalmıyor; aynı zamanda öğrenciler için bir “yaşayan laboratuvar” görevi görüyor. Mühendislik, enerji ve çevre bölümlerindeki öğrenciler sistemden elde edilen verileri eğitimlerinde kullanabiliyor, yenilenebilir enerji teknolojilerini yerinde inceleme fırsatı buluyor.

Türkiye’ye Katkı Sağlıyor

İbn Haldun Üniversitesi’nin GES yatırımı, artan enerji maliyetlerini düşürürken Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine de katkı sunuyor. Üniversite yönetimi, Yeşil Kampüs Misyonu doğrultusunda yeni yatırımlar planlandığını duyurdu.

“Çevreci ve Ekonomik Bir Model”

Üniversite yetkilileri, GES projesinin hem çevreci hem de ekonomik açıdan örnek bir model olduğunu belirterek, “Her bina artık kendi elektriğini üretebilir hale geldi. Fazla üretim sayesinde kampüs kendi kendine yeten bir enerji altyapısına kavuştu. Ayrıca elektrikli araç şarj istasyonlarımızla sürdürülebilir ulaşımı da destekliyoruz” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi, çatılara ve otoparklara kurduğu panellerle kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonlarıyla geleceğe hazırlanan, öğrencilere yenilenebilir enerji eğitimi sunan Türkiye’nin örnek Yeşil Kampüsü oldu.