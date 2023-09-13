İbrahim Murat Gündüz Kimdir?

Adana doğumlu olan İbrahim Murat Gündüz, 2011 yılında Ankara’ya geldi. Şehre geldikten sonra mücadele sporlarına olan ilgisinden dolayı bu konu üzerinde çalışmaya başladı. Ülkemizde her ne kadar futbol, basketbol gibi klasik sporlar yaygın olsa da onun ilgisi oldukça farklıydı. Muay Thai, boks ve Kick Boks gibi dövüş sporlarına olan ilgisini kısa sürede taçlandırdı.

Öyle ki kendisi gençlik yıllarında yaptığı karare sporuna belirli bir dönem ara vermek zorunda kalsa da yakın dostu olan Türkiye Muaythai Milli Takımı Teknik Direktörü Şahib Eroğlu ile geçtiğimiz yıllarda ülkemize tam iki şampiyonluk getirdi! Abudabi’de düzenlenen spor müsabakalarında başarıya olan katkılarından dolayı spor camiasında ‘reis’ unvanını kazandı. Her ne kadar Türk medyasında yeterli sayıda haberde yer almasa da Gündüz hem spor başarıları hem de başarılı sporcu yetiştirmek için yaptığı yatırımları ile öne çıkıyor.

Spor Elçisi Ödülü Sahibi İbrahim Murat Gündüz Oldu!

Sporcu ve yardımsever İ. Murat Gündüz yaptığı çalışmaları ile uluslararası alanda spor elçisi olarak seçildi. Kendisi bu durumu şu şekilde ifade ediyor:

‘’Uluslararası alanda spor elçisi olarak seçildim. Elçi olarak seçilmemin en büyük nedenleri arasında hem spora hem de sporcuya verdiğim destek yer alıyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda oluşan Rusya – Ukrayna savaşı sırasında sporcuları elimden geldiğince korumaya, desteklemeye çalıştım. Ukrayna’da yer alan sporcular için özel yardımlar düzenledik. Bence sebep ne olursa olsun afet, savaş ya da doğa olaylarında sporculara destek olunmalı’’

İşte Kendisinin Ağzından İbrahim Murat Gündüz ve Düşünceleri!

Murat Gündüz, verdiği röportaj neticesinde kendisine ve spora, sporcuya dair düşüncelerini dile getirdi. Kendisi hakkında bilgilerin oldukça kısıtlı olduğu internet dünyasında detay bilmek isterseniz, işte bilmeniz gerekenler!

Kısaca İbrahim Murat Gündüz Kim?

Adana’da dünyaya geldim. 2011 yılına geldiğimde ise Ankara’da yaşamaya başladım. Şehre geldiğimde sadece sporla ilgilenmedim. SMD Filo adında firmamla belediyelere araç kiralama hizmeti veriyoruz. Bunun dışında bizzat yönetiminde olduğum farklı firmalar da mevcut.

Sporla Olan Alakanız ve İlginiz Ne Düzeyde? Spora Nasıl Başladınız?

Her ne kadar Muay Thai ve Kick Boks ile tanınsam da gençlik yıllarımda ilk olarak farklı sporlara ilgim vardı. İlk etapta Kyokushin ve Shotokan Karate sporlarına başladım. Bu alanlarda deneyim sahibi olduktan sonra iş hayatımdan dolayı spora ara verdim. Daha sonra World Shotokan Federasyonunu ülkemize getirerek bir ilke imza attık.

Sporculara Olan Desteğinizin Asıl Motivasyonu Nedir?

Sporcu ve spora dair destek sağlamak temel hedefim. Bunu gerçekleştirirken hiçbir şekilde menfaat gözetmiyorum. Sporcuların maç katılım ücretleri başta olmak üzere tüm giderlerini karşılamayı hedefliyorum. Kendilerine ekipman desteği, yurt dışı maç müsabakaları için maddi ve manevi desteğimi sağlamaya devam ediyorum. Temel amacım sporcuların daha fazla spor ile iç içe olarak bu alanda gelişmesi.

Belediyelerin ve Sponsorlukların Desteği Sizce Sporcular için Yeterli mi?

İbrahim Murat Gündüz, yaptığı açıklamalar sırasında sponsorluk ve belediyelerin desteklerine yer verdi. İletilen bu soru karşısında İbrahim Murat Gündüz:

‘’Belediyelerin sporculara ve spora yönelik katkısı neredeyse yok denecek kadar az. En azından sporcuların bir şehre, ülkeye gidişlerinin maliyetinin karşılanması gerekiyor. Bunun dışında kalan maddi ihtiyaçların ise özel sponsorluk ve firmalar ile desteklenmesi şart.’’ cevabını verdi.

İbrahim Murat Gündüz Olarak İlerleyen Yıllardaki Planlarınız Neler?

Daha önce yaptığımız gibi yeni bir federasyonu ülkemize getirmek bulunuyor. ISKA Federasyonunu ülkemize getirerek sporculara ve spora destek olmak istiyorum. Diğer taraftan Boks ve Kick Boks spor dallarına özel organizasyonlar oluşturmayı hedefliyorum. Öyle ki bu spor dallarını Spor Toto Süper Lig seviyesine çıkararak herkesin bilgilenmesini, takip etmesini amaçlıyorum.

Son olarak sadece Türk sporcuları değil, yabancı sporcuları da ülkemize getirerek desteklemeler yapmayı hedefliyorum. Öyle ki bakanlıklar arasında anlaşmalar yaparak yabancı sporcuların ülkemizi öğrenmesini, genç Türk sporcularımızın da bu yönde motive olmasını hedefliyorum.

Muay Thai Sporu Nedir?

Özellikle İbrahim Murat Gündüz ismiyle özdeşlemiş bu spor hakkında merak edilenler mevcuttur. Muay Thai, saldırı sporudur ve dövüşü temel alır. El, dirsek, bacak ve kolların kullanılarak ortaya koyulan bir spordur. İbrahim Murat Gündüz de bu alanda hem çalışmalar yapmış hem de sporcu olarak birinci olmuştur.